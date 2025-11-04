Впервые в истории в американский радиочарт Billboard Adult R&B Airplay вошел исполнитель, созданный искусственным интеллектом.

На 30-й позиции дебютировала песня How Was I Supposed to Know? в исполнении ИИ-артистки Xania Monet.

ИИ-певица впервые попала в Billboard

Xania Monet (Заная Моне) – проект поэтессы Телиши Джонс. По данным аналитиков Luminate, в период с 17 по 23 октября количество эфиров трека выросло на 28%. Согласно Mediabase, песню ставили 15 из 57 радиостанций, формирующих рейтинг Adult R&B Airplay.

Сейчас смотрят

Трек сначала приобрел популярность в TikTok и соцсетях, после чего возглавил чарт R&B Digital Song Sales 20 сентября и занял 20-е место в Hot R&B Songs.

Появление Xania Monet в чартах Billboard вызвало оживленные дискуссии – против участия искусственных артистов в музыкальной индустрии публично высказались певицы SZA и Kehlani.

Что говорит команда ИИ-артистки

Менеджер Xania Monet Ромел Мерфи объяснил, что команда решила продвигать песню традиционным способом – через радио.

– Ее песня находит отклик у слушателей. Мы просто хотим, чтобы ее услышало как можно больше людей. Наша цель – расти, строить связь и, в конечном итоге, дойти до первого места, – сказал он.

Успех ИИ-исполнительницы совпал с другой победой технологий в чартах Billboard. Вымышленная девичья группа Huntr/x (Хантрикс) из мультфильма Кейпоп-охотницы на демонов в этом году дважды поднималась на вершину главного альбомного рейтинга Billboard 200 и несколько недель удерживала лидерство.

Фото: скриншот из видео Xania Monet

Источник : Billboard

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.