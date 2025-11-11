MamaRika сообщила, что из-за серьезных проблем со здоровьем ей срочно будут делать операцию. Поэтому певица перенесла ряд концертов.

MamaRika об операции

О своем состоянии исполнительница рассказала в сториз в Instagram. MamaRika призналась, что проблемы связаны с женским здоровьем.

Первые неутешительные симптомы появились еще неделю назад, однако певица проигнорировала их и продолжила работать. MamaRika говорит, что, к сожалению, довела все до крайности, поэтому 11 ноября ей будут делать операцию.

— У меня сейчас немного ухудшилось здоровье. Говорю как есть, по-женски. У меня серьезные нюансы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно сбило с ног. Вы писали, чтобы я отдохнула. Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке завтра (11 ноября, — Ред.) делают операцию, — поделилась артистка.

Из-за своего состояния MamaRika вынуждена последние четыре концерта из тура перенести на весну. Все билеты остаются действительными, новые даты певица объявит позже.

По словам MamaRika, операция не сложная, поэтому уже через неделю она надеется вернуться к работе.

— Операция не сложная, поэтому планирую через неделю быть уже огурчиком. Не волнуйтесь! Но сейчас должна решить это, потому что некуда тянуть. Спасибо за вашу заботу и теплые слова, — добавила артистка.

Недавно MamaRika сообщала о тяжелом периоде в жизни. Певица признавалась, что из-за насыщенного рабочего графика ее тело и психика дали сбой.

