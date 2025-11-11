MamaRika повідомила, що через серйозні проблеми зі здоров’ям їй терміново робитимуть операцію. Відтак співачка перенесла низку концертів.

MamaRika про операцію

Про свій стан виконавиця розповіла у сториз в Instagram. MamaRika зізналася, що проблеми пов’язані із жіночим здоров’ям.

Перші невтішні симптоми з’явилися ще тиждень тому, однак співачка проігнорувала їх і продовжила працювати. MamaRika каже, що, на жаль, довела все до крайнощів, тож 11 листопада їй робитимуть операцію.

Зараз дивляться

– У мене зараз трішки погіршились моменти по здоров’ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало. Ви писали, щоб я відпочила. Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку завтра (11 листопада, – Ред.) роблять операцію, – поділилася артистка.

Через свій стан MamaRika вимушена останні чотири концерти з туру перенести на весну. Всі квитки залишаються дійсними, нові дати співачка оголосить пізніше.

За словами MamaRika, операція не складна, тому вже через тиждень вона сподівається повернутися до роботи.

– Операція не складна, тому планую за тиждень бути вже огурчиком. Не хвилюйтесь! Але зараз мушу вирішити це, бо немає куди тягнути. Дякую за вашу турботу та теплі слова, – додала артистка.

Нещодавно MamaRika повідомляла про важкий період у житті. Співачка зізнавалася, що через насичений робочий графік її тіло і психіка дали збій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.