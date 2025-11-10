Мурик из Green Grey сообщил о проблемах со здоровьем: музыканту требуется операция
- Мурик из Green Grey обратился за помощью к поклонникам.
- Музыкант открыл банк для сбора средств на хирургическое вмешательство.
Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, более известный под сценическим именем Мурик, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и обратился за помощью к поклонникам.
Мурик из Green Grey нуждается в операции
На странице группы в Instagram Мурик опубликовал видеообращение, в котором заявил, что из-за проблем со здоровьем нуждается в хирургическом вмешательстве.
Музыкант не уточнил, о какой именно операции идет речь, однако отметил, что ситуация срочная.
— Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Прискорбно констатировать, но у меня возникли проблемы со здоровьем. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда — там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банке, чтобы сделать операцию, — сказал Муравицкий.
Мурик открыл банку для сбора средств на операцию и попросил поклонников поддержать его и сделать репост поста.
Напомним, что 20 октября умер Андрей “Дизель” Яценко — основатель группы Green Grey, друг и коллега Дмитрия Муравицкого. Музыканту было 55 лет.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Прощание с Дизелем состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Тело музыканта кремировали, а урну с его прахом похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Недавно жена Яценко, рэперша Евгения Фара призналась, что муж не жаловался на состояние здоровья, поэтому его смерть стала для всех настоящим шоком.
Фото: Green Grey