Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, более известный под сценическим именем Мурик, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и обратился за помощью к поклонникам.

Мурик из Green Grey нуждается в операции

На странице группы в Instagram Мурик опубликовал видеообращение, в котором заявил, что из-за проблем со здоровьем нуждается в хирургическом вмешательстве.

Музыкант не уточнил, о какой именно операции идет речь, однако отметил, что ситуация срочная.

— Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Прискорбно констатировать, но у меня возникли проблемы со здоровьем. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда — там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банке, чтобы сделать операцию, — сказал Муравицкий.

Мурик открыл банку для сбора средств на операцию и попросил поклонников поддержать его и сделать репост поста.

Напомним, что 20 октября умер Андрей “Дизель” Яценко — основатель группы Green Grey, друг и коллега Дмитрия Муравицкого. Музыканту было 55 лет.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Прощание с Дизелем состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Тело музыканта кремировали, а урну с его прахом похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Недавно жена Яценко, рэперша Евгения Фара призналась, что муж не жаловался на состояние здоровья, поэтому его смерть стала для всех настоящим шоком.

Фото: Green Grey

