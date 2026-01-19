Умер режиссер Роджер Аллерс, создавший легендарные мультфильмы Disney
- О смерти Роджера Аллерса сообщил его друг и коллега Дэйв Боссерт.
- Аллерс приобрел мировую известность как сорежиссер мультфильма Король Лев.
- После успеха Короля Льва режиссер стал соавтором одноименного бродвейского мюзикла.
Американский режиссер, сценарист и один из создателей золотой эры студии Disney Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет.
Он стал легендой мировой анимации благодаря работе над мультфильмом Король Лев, который до сих пор считается одним из самых успешных проектов в истории кино.
Смерть режиссера подтвердил его коллега, специалист по визуальным эффектам Дэйв Боссерт, а также гендиректор Disney Боб Айгер.
Умер Роджер Аллерс – что известно
О смерти режиссера сообщил его близкий друг Дэйв Боссерт на своей странице в Facebook.
Он отметил, что новость стала настоящим шоком, поскольку еще на прошлой неделе они обменивались электронными письмами, пока Аллерс путешествовал по Египту.
Боссерт вспоминает коллегу как человека с необычайно светлой душой, который сохранял искренний детский восторг от жизни и работы.
Он добавил, что, несмотря на мировую славу своих проектов, Роджер Аллерс оставался скромным и с уважением относился к каждому сотруднику, независимо от его должности.
Гендиректор компании Disney Боб Айгер назвал Аллерса визионером, чей вклад в развитие студии будет вдохновлять зрителей еще много десятилетий.
По словам Айгера, режиссер в совершенстве понимал силу сторителлинга и умение сочетать музыку с эмоциями. У Роджера Аллерса осталась дочь Лия. Причина смерти художника пока не разглашается.
Триумф Короля Льва и работа в Disney
Карьера Роджера Аллерса в Disney началась в 1980-х годах с работы над фильмом Трон. Позже он проявил себя как талантливый художник-расскадровщик в таких классических лентах, как Русалочка, Принц и нищий и Аладдин.
Настоящий взлет произошел в 1994 году, когда Аллерс вместе с Робом Минкоффом выпустил Короля Льва. Лента стала культурным феноменом. Мультфильм получил два Оскара и Золотой глобус.
Король Лев стал самым кассовым фильмом 1994 года и удерживал титул самого успешного анимационного фильма мира в течение девяти лет. В прокате мультик заработал для студии $771 млн.
После успеха на экране Аллерс помог адаптировать историю для Бродвея, став соавтором либретто к мюзиклу Король Лев, который и сегодня с аншлагами идет на театральных сценах.
Другие творческие достижения режиссера
Помимо своей основной работы, Роджер Аллерс участвовал в создании сценариев к мультфильмам Приключения императора и Братец медвежонок.
В 2006 году он стал сорежиссером первого мультфильма студии Sony Pictures Animation Сезон охоты, где персонажей озвучивали Эштон Катчер и Мартин Лоуренс.
В том же году он выпустил короткометражный фильм Девочка со спичками, который был номинирован на Оскар. Последней большой работой режиссера стал анимационный фильм Пророк (2014), созданный при участии Сальмы Хайек и Лиама Нисона.