Американский режиссер, сценарист и один из создателей золотой эры студии Disney Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет.

Он стал легендой мировой анимации благодаря работе над мультфильмом Король Лев, который до сих пор считается одним из самых успешных проектов в истории кино.

Смерть режиссера подтвердил его коллега, специалист по визуальным эффектам Дэйв Боссерт, а также гендиректор Disney Боб Айгер.

Умер Роджер Аллерс – что известно

О смерти режиссера сообщил его близкий друг Дэйв Боссерт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новость стала настоящим шоком, поскольку еще на прошлой неделе они обменивались электронными письмами, пока Аллерс путешествовал по Египту.

Боссерт вспоминает коллегу как человека с необычайно светлой душой, который сохранял искренний детский восторг от жизни и работы.

Он добавил, что, несмотря на мировую славу своих проектов, Роджер Аллерс оставался скромным и с уважением относился к каждому сотруднику, независимо от его должности.

Гендиректор компании Disney Боб Айгер назвал Аллерса визионером, чей вклад в развитие студии будет вдохновлять зрителей еще много десятилетий.

По словам Айгера, режиссер в совершенстве понимал силу сторителлинга и умение сочетать музыку с эмоциями. У Роджера Аллерса осталась дочь Лия. Причина смерти художника пока не разглашается.

Триумф Короля Льва и работа в Disney

Карьера Роджера Аллерса в Disney началась в 1980-х годах с работы над фильмом Трон. Позже он проявил себя как талантливый художник-расскадровщик в таких классических лентах, как Русалочка, Принц и нищий и Аладдин.

Настоящий взлет произошел в 1994 году, когда Аллерс вместе с Робом Минкоффом выпустил Короля Льва. Лента стала культурным феноменом. Мультфильм получил два Оскара и Золотой глобус.

Король Лев стал самым кассовым фильмом 1994 года и удерживал титул самого успешного анимационного фильма мира в течение девяти лет. В прокате мультик заработал для студии $771 млн.

После успеха на экране Аллерс помог адаптировать историю для Бродвея, став соавтором либретто к мюзиклу Король Лев, который и сегодня с аншлагами идет на театральных сценах.

Другие творческие достижения режиссера

Помимо своей основной работы, Роджер Аллерс участвовал в создании сценариев к мультфильмам Приключения императора и Братец медвежонок.

В 2006 году он стал сорежиссером первого мультфильма студии Sony Pictures Animation Сезон охоты, где персонажей озвучивали Эштон Катчер и Мартин Лоуренс.

В том же году он выпустил короткометражный фильм Девочка со спичками, который был номинирован на Оскар. Последней большой работой режиссера стал анимационный фильм Пророк (2014), созданный при участии Сальмы Хайек и Лиама Нисона.

