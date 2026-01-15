Во Франции после длительной борьбы с редкой формой рака позвоночника ушла из жизни тайная дочь легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Женщине, которую певец нежно называл Биби, было 48 лет.

Информацию о ее смерти подтвердил муж Томас. Он отметил, что Биби ушла мирно, оставив двух сыновей в возрасте девяти и семи лет. Ее прах развеяли над Альпами.

Умерла дочь Фредди Меркьюри – что известно

Последние годы жизни женщины были посвящены борьбе с хордомой – редким онкологическим заболеванием позвоночника.

Болезнь впервые проявилась еще в детстве, из-за чего ее семья часто переезжала, ища лучшее лечение. После длительной ремиссии рак вернулся четыре года назад.

О существовании Биби мир узнал только летом прошлого года благодаря биографии Love, Freddie, которую написала Лесли-Энн Джонс. По данным автора, Меркьюри стал отцом в 1976 году после романа с замужней подругой. Все это время ее существование держали в строгом секрете.

По словам Лесли-Энн Джонс, Биби решила рассказать свою историю не ради славы, а чтобы защитить память отца от вымыслов.

– Я не хотела делиться своим папой со всем миром. После его смерти мне пришлось учиться жить с нападками на него и искажением его образа. Когда тебе 15 лет, это нелегко, — отмечала женщина в одном из интервью.

Биби работала врачом и до последнего не раскрывала свое имя, чтобы не навредить карьере и пациентам.

Жизнь в тени и песни-посвящения

Несмотря на тайну, Фредди поддерживал близкие отношения с дочерью до самой своей смерти в 1991 году. Он называл ее “своим сокровищем” (trésor) и “маленькой лягушкой”.

По словам биографа, композиции группы Queen Bijou (в переводе — драгоценность) и Don’t Try So Hard были посвящены именно ей.

В наследство от отца Биби получила 17 томов личных дневников, которые стали основой для книги о настоящей жизни музыканта.

Скандалы вокруг наследства

Публикация книги о дочери Меркьюри вызвала сопротивление со стороны Мэри Остин, бывшей невесты певца и главной наследницы его имущества.

Остин утверждала, что ей ничего не известно о ребенке Фредди, и пыталась через юристов заблокировать выход биографии.

Однако автор книги заявляет, что имеет ДНК-доказательства, подтверждающие отцовство музыканта. Сейчас семья Биби рассматривает возможность обнародовать ее архивные фотографии вместе с легендарным отцом.

