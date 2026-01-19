Американський режисер, сценарист та один із творців золотої ери студії Disney Роджер Аллерс помер у віці 76 років.

Він став легендою світової анімації завдяки роботі над мультфільмом Король Лев, який досі вважається одним із найуспішніших проєктів в історії кіно.

Смерть режисера підтвердив його колега, фахівець із візуальних ефектів Дейв Боссерт, а також гендиректор Disney Боб Айгер.

Зараз дивляться

Помер Роджер Аллерс – що відомо

Про смерть митця повідомив його близький друг Дейв Боссерт на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що новина стала справжнім шоком, оскільки ще минулого тижня вони обмінювалися електронними листами, поки Аллерс подорожував Єгиптом.

Боссерт згадує колегу як людину з надзвичайно світлою душею, яка зберігала щирий дитячий захват від життя та роботи.

Він додав, що попри світову славу своїх проєктів, Роджер Аллерс залишався скромним і з повагою ставився до кожного співробітника, незалежно від його посади.

Гендиректор компанії Disney Боб Айгер назвав Аллерса візіонером, чий внесок у розвиток студії надихатиме глядачів ще багато десятиліть.

За словами Айгера, режисер досконало розумів силу сторітелінгу та вміння поєднувати музику з емоціями. У Роджера Аллерса залишилася донька Лія. Причина смерті митця наразі не розголошується.

Тріумф Короля Лева та робота в Disney

Кар’єра Роджера Аллерса в Disney розпочалася у 1980-х роках із роботи над фільмом Трон. Згодом він проявив себе як талановитий художник-розкадровщик у таких класичних стрічках, як Русалонька, Принц та жебрак та Аладдін.

Справжній злет стався у 1994 році, коли Аллерс разом із Робом Мінкоффом випустив Короля Лева. Стрічка стала культурним феноменом. Мультфільм отримав два Оскари та Золотий глобус.

Король Лев став найкасовішою стрічкою 1994 року та утримував титул найуспішнішого анімаційного фільму світу протягом девʼяти років. В прокаті мультик заробив для студії $771 млн.

Після успіху на екрані Аллерс допоміг адаптувати історію для Бродвею, ставши співавтором лібрето до мюзиклу Король Лев, який і сьогодні з аншлагами йде на театральних сценах.

Інші творчі досягнення режисера

Окрім своєї головної роботи, Роджер Аллерс брав участь у створенні сценаріїв до мультфільмів Пригоди імператора та Братик ведмедик.

У 2006 році він став співрежисером першого мультфільму студії Sony Pictures Animation Сезон полювання, де персонажів озвучували Ештон Кутчер та Мартін Лоуренс.

Того ж року він випустив коротку стрічку Дівчинка з сірниками, яка була номінована на Оскар. Останньою великою роботою режисера став анімаційний фільм Пророк (2014), створений за участю Сальми Гаєк та Ліама Нісона.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.