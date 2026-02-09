Есть человек, с которым мне тепло: Боржемская рассекретила новые отношения
Бывшая жена покойного Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская раскрыла подробности личной жизни. Она призналась, что сейчас находится в отношениях.
Боржемская о новых отношениях
В комментарии журналистке проекта Ранок у великому місті на ICTV Ксении Малинюк фитнес-тренер рассказала, что познакомилась со своим бойфрендом в Киеве.
Марина не раскрыла, чем занимается возлюбленный, однако заверила, что он не имеет отношения к ее профессии.
— У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не очень хочется углубляться в эту историю, потому что это еще очень ранние отношения. Но это о таком душевном спокойствии, о комфорте, поддержке. И сейчас мне максимально приятно, — поделилась Боржемская.
Бывшая жена Узелкова уже познакомила своих детей — сына Роберта и дочь Оливию — с новым бойфрендом. В то же время Марина добавила, что не хотела бы, чтобы ее отношения снова были публичными.
— Мне вообще хотелось бы держать свою личную жизнь вне поля зрения зрителей, людей. А чтобы это оставалось моим личным, — подчеркнула она.
Напомним, что Вячеслав Узелков скончался 9 ноября 2024 года, перенеся до этого несколько сложных операций на сердце. Боксеру было 45 лет.
Фото: Марина Боржемская