Колишня дружина покійного В’ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська розкрила подробиці особистого життя. Вона зізналася, що нині перебуває у стосунках.

Боржемська про нові стосунки

У коментарі журналістці проєкту Ранок у великому місті на ICTV Ксенії Малинюк фітнес-тренерка розповіла, що познайомилася зі своїм бойфрендом в Києві.

Марина не розсекретила, чим займається коханий, однак запевнила, що він не дотичний до її професії.

Зараз дивляться

– У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Не сильно хочеться заглиблюватися в цю історію, тому що це ще такі дуже ранні стосунки. Але це про такий спокій душевний, про комфорт, підтримку. І наразі мені максимально приємно, – поділилася Боржемська.

Ексдружина Узелкова вже познайомила своїх дітей – сина Роберта і доньку Олівію – з новим бойфрендом. Водночас Марина додала, що не хотіла б, аби її стосунки знову були публічними.

– Мені взагалі хотілося б тримати своє особисте життя не в полі зору глядача, людей. А щоб це залишалося моїм особистим, – наголосила вона.

Нагадаємо, що В’ячеслав Узелков помер 9 листопада 2024 року, зробивши до того кілька складних операцій на серці. Боксеру було 45 років.

Фото: Марина Боржемська

Джерело : Ранок у великому місті

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.