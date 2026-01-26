Актриса Наталка Денисенко впервые поделилась, как отреагировала на интервью своего бывшего мужа – актера Андрея Фединчика.

Об этом она рассказала журналистке программы Ранок у великому місті на ICTV2 Ксении Малынюк во время светского мероприятия.

Наталья посетила допремьерный показ комедии Ну, мам вместе со своим новым возлюбленным Юрием Савранским.

– Юра чувствует себя очень хорошо на таких мероприятиях, он, как и я, любит публику, любит внимание, поэтому нам достаточно комфортно, – заверила актриса.

Реакция Наталки Денисенко на интервью

По словам Денисенко, на интервью бывшего мужа она отреагировала “нормально”, но кое-что все же ее смутило.

– Мы даже после этого позвонили друг другу, и я спросила: “Андрей, ну зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?”. Он говорит: “Ну, у тебя же были такие близкие душевные отношения, общение”. Я говорю: “Ну, это же были не интимные отношения”, а он говорит: “А я об интимных отношениях ничего не говорил”, – призналась актриса.

Напомним, что в конце прошлого года экс-супруги по очереди прокомментировали развод, о котором долго молчали: сначала Денисенко рассказала свою версию истории, затем Фединчик рассказал свою.

Их брак длился восемь лет, у них есть общий сын Андрей. Бывшие супруги живут недалеко друг от друга, чтобы вместе заниматься его воспитанием.

Источник : Утро в большом городе

