Стриминговая платформа Apple TV+ возвращает один из своих главных хитов — сериал Тэд Лассо.

В свое время Тэд Лассо был одним из самых популярных проектов Apple TV+, хотя впоследствии его обогнали другие громкие сериалы, в частности Разделение. Впрочем, в отличие от них, это совсем другой формат — не научная фантастика, а теплая спортивная комедия, построенная на человеческих историях.

Именно поэтому возвращение сериала выглядит логичным, ведь платформа не хочет терять проект, который сформировал ее репутацию.

Сериал Тед Лассо 4 сезон: дата выхода

Главная новость для фанатов — четвертый сезон выйдет уже летом 2026 года. Хотя точную дату премьеры пока не называют, в компании дали понять, что ждать осталось недолго.

После длительных сомнений относительно продолжения истории, в Apple решили не затягивать. Новый сезон планируют показать уже этим летом, вероятно ближе к августу, хотя окончательная дата еще не объявлена.

Это означает, что сериал возвращается быстрее, чем ожидали зрители, ведь после завершения третьего сезона проект выглядел закрытым.

После длительных предположений и слухов о том, когда выйдет 4-й сезон сериала Тэд Лассо, дата премьеры которого интересует зрителей, они вновь активизировались благодаря недавним намекам актеров.

В частности, о возможной дате премьеры рассказала актриса Ханна Уоддингем, которая играет Ребекку Уэлтон. Она предположила, что сериал может вернуться на экраны в августе 2026 года.

Новый сезон имеет особое значение, ведь его премьера, вероятно, придется на период повышенного интереса к Чемпионату мира по футболу 2026 года. Хотя Apple TV+ пока не объявила официальную дату выхода, информация о ходе производства и заявления актеров указывают на то, что проект развивается по плану.

Сериал Тэд Лассо 4 сезон: новый сюжет и вызовы

В центре истории снова будет Тэд Лассо в исполнении Джейсона Судейкиса. Его герой возвращается в Ричмонд, но теперь получает новую роль — тренера женской футбольной команды.

Этот сюжетный поворот не случаен. Он позволяет не просто продолжить историю, а фактически перезапустить ее в новых условиях, сохранив ключевую идею сериала, а именно историю о людях, поддержке и изменениях через взаимоотношения.

Кто вернется в сериал

Apple не отказывается от знакомого актерского состава, хотя и добавляет новые лица.

В четвертом сезоне ожидаются:

Брендан Хант — тренер Бирд

Джуно Темпл

Бретт Голдштейн

Джереми Свифт

Таня Рейнольдс — новая участница актерского состава

Также к проекту присоединились несколько новых актеров, что усиливает идею «обновления» сериала.

Как проходят съемки

Работа над новым сезоном стартовала еще в июле 2025 года в Канзасе, после чего команда переместилась в Лондон — город, который уже стал неотъемлемой частью атмосферы сериала.

Съемки продолжаются и сейчас, что объясняет отсутствие точной даты премьеры и подробностей о количестве серий.

Чего ждать зрителям от четвертого сезона Теда Лассо

Несмотря на изменение сюжета, основа останется неизменной:

акцент на отношениях и командной динамике

юмор и непринужденный тон

истории о личных переменах и поддержке

И главное, что новый сезон не выглядит как простое продолжение. Это скорее новый этап знакомой истории, получившей второй шанс.

В итоге, четвертый сезон Теда Лассо станет одной из ключевых премьер лета 2026 года. И хотя точную дату еще не назвали, уже сейчас понятно, что сериал возвращается не просто как продолжение, а как обновленный проект с новой историей, но с той же атмосферой, за которую его полюбили миллионы зрителей.

Фото: Скриншот Apple TV

Связанные темы:

