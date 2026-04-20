Стримінгова платформа Apple TV+ повертає один із своїх головних хітів — серіал Тед Лассо.

Свого часу Тед Лассо був одним із найпопулярніших проєктів Apple TV+, хоча згодом його обігнали інші гучні серіали, зокрема Розділення. Втім, на відміну від них, це зовсім інший формат — не наукова фантастика, а тепла спортивна комедія, побудована на людських історіях.

Саме тому повернення серіалу виглядає логічним, адже платформа не хоче втрачати проєкт, який сформував її репутацію.

Коли вийде 4 сезон Тед Лассо та що відомо про зйомки, читайте в нашому матеріалі.

Серіал Тед Лассо 4 сезон: дата виходу

Головна новина для фанатів — четвертий сезон вийде вже влітку 2026 року. Хоча точну дату прем’єри поки не називають, у компанії дали зрозуміти, що чекати залишилося недовго.

Після тривалих сумнівів щодо продовження історії, в Apple вирішили не затягувати. Новий сезон планують показати вже цього літа, ймовірно ближче до серпня, хоча фінальна дата ще не оголошена.

Це означає, що серіал повертається швидше, ніж очікували глядачі, адже після завершення третього сезону проєкт виглядав закритим.

Після тривалих припущень і чуток, коли вийде серіал Тед Лассо 4 сезон, дата премʼєри якого цікавить глядачів, знову активізувалися завдяки нещодавнім натякам акторів.

Зокрема про можливу дату прем’єри розповіла акторка Ханна Ваддінгем, яка грає Ребекку Велтон. Вона припустила, що серіал може повернутися на екрани в серпні 2026 року.

Новий сезон має особливу вагу, адже його реліз, імовірно, припаде на період підвищеної уваги до Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Хоча Apple TV+ поки не оголосила офіційної дати виходу, інформація про хід виробництва та заяви акторів вказують на те, що проєкт розвивається за планом.

Серіал Тед Лассо 4 сезон: новий сюжет та виклики

У центрі історії знову буде Тед Лассо у виконанні Джейсона Судейкіса. Його герой повертається до Річмонда, але тепер отримує нову роль, тренера жіночої футбольної команди.

Цей сюжетний поворот не випадковий. Він дозволяє не просто продовжити історію, а фактично перезапустити її в нових умовах, зберігши ключову ідею серіалу, а саме історію про людей, підтримку та зміну через взаємини.

Хто повернеться у серіал

Apple не відмовляється від знайомого акторського складу, хоча й додає нові обличчя.

У четвертому сезоні очікуються:

Брендан Хант — тренер Бірд

Джуно Темпл

Бретт Голдштейн

Джеремі Свіфт

Таня Рейнольдс — нова учасниця акторського складу

Також до проєкту приєдналися кілька нових акторів, що підсилює ідею “оновлення” серіалу.

Як проходять зйомки

Робота над новим сезоном стартувала ще в липні 2025 року в Канзасі, після чого команда перемістилася до Лондона — міста, яке вже стало невід’ємною частиною атмосфери серіалу.

Зйомки тривають і зараз, що пояснює відсутність точної дати прем’єри та деталей щодо кількості серій.

Чого чекати глядачам від четвертого сезону Теда Лассо

Попри зміну сюжету, основа залишиться незмінною:

фокус на стосунках і командній динаміці

гумор і легкий тон

історії про особисті зміни та підтримку

І головне, що новий сезон не виглядає як просте продовження. Це радше новий етап знайомої історії, яка отримала другий шанс.

У підсумку, четвертий сезон Теда Лассо стане однією з ключових прем’єр літа 2026 року. І хоча точну дату ще не назвали, вже зараз зрозуміло, що серіал повертається не просто як продовження, а як оновлений проєкт із новою історією, але з тією ж атмосферою, за яку його полюбили мільйони глядачів.

Фото: Скриншот Apple TV

