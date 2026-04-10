Сериал Netflix Уэнсдей (Wednesday) продолжает расширять свой актерский состав.

К третьему сезону хитового шоу о приключениях Уэнсдей Аддамс присоединились три актера, которые появятся в эпизодических ролях.

Уэнсдей 3 — кто пополнил каст сериала

О пополнении шоуранеры объявили в своих соцсетях. Правда, кого именно сыграют новые участники сериала, раскрывать не стали.

Сейчас смотрят

В новом сезоне Венздей зрители увидят британскую актрису Лину Гиди, наиболее известную по роли Серсеи Ланнистер в культовом сериале Игра престолов.

К ней присоединится Джеймс Лэнс – звезда сериала Тед Лассо, где он сыграл журналиста Трента Кримма.

Третье имя в списке – Эндрю Маккарти, снимавшийся в лентах Огни святого Эльма и Уикенд в Берне.

Они присоединятся к ранее анонсированным новичкам сезона, среди которых Ева Грин в роли сестры Мортиши Аддамс Офелию, и Уайнона Райдер, роль которой пока держат в секрете.

Также в новых сериях появятся Крис Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер.

Венздей 3 в производстве

Съемки третьего сезона уже стартовали и традиционно проходят в Дублине (Ирландия). Дженна Ортега возвращается к главной роли.

В финале предыдущего сезона зрители видели, как Уэнсдей вместе с дядей Фестером (Фред Армисен) отправилась на спасение своей подруги и соседки по комнате Энид (Эмма Майерс), оказавшейся в ловушке в подобии альфа-оборотня.

В свои роли вернутся также хорошо знакомые поклонникам Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Айзек Ордонес (Пагсли).

Шоуранерами и исполнительными продюсерами остаются Альфред Гоф и Майлз Миллар, а режиссерское кресло снова занимает легендарный Тим Бертон.Дата премьеры третьего сезона пока не разглашается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.