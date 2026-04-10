В Уэнсдей 3 от Netflix появятся звезда Игры престолов и актер Теда Лассо
- К касту присоединились еще три актера, но их роли пока держат в тайне.
- Дженна Ортега возвращается к роли Уэнсдей, отправившейся спасать Энид.
- Съемки уже стартовали и традиционно проходят в Дублине.
Сериал Netflix Уэнсдей (Wednesday) продолжает расширять свой актерский состав.
К третьему сезону хитового шоу о приключениях Уэнсдей Аддамс присоединились три актера, которые появятся в эпизодических ролях.
Уэнсдей 3 — кто пополнил каст сериала
О пополнении шоуранеры объявили в своих соцсетях. Правда, кого именно сыграют новые участники сериала, раскрывать не стали.
В новом сезоне Венздей зрители увидят британскую актрису Лину Гиди, наиболее известную по роли Серсеи Ланнистер в культовом сериале Игра престолов.
К ней присоединится Джеймс Лэнс – звезда сериала Тед Лассо, где он сыграл журналиста Трента Кримма.
Третье имя в списке – Эндрю Маккарти, снимавшийся в лентах Огни святого Эльма и Уикенд в Берне.
Они присоединятся к ранее анонсированным новичкам сезона, среди которых Ева Грин в роли сестры Мортиши Аддамс Офелию, и Уайнона Райдер, роль которой пока держат в секрете.
Также в новых сериях появятся Крис Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер.
Венздей 3 в производстве
Съемки третьего сезона уже стартовали и традиционно проходят в Дублине (Ирландия). Дженна Ортега возвращается к главной роли.
В финале предыдущего сезона зрители видели, как Уэнсдей вместе с дядей Фестером (Фред Армисен) отправилась на спасение своей подруги и соседки по комнате Энид (Эмма Майерс), оказавшейся в ловушке в подобии альфа-оборотня.
В свои роли вернутся также хорошо знакомые поклонникам Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Айзек Ордонес (Пагсли).
Шоуранерами и исполнительными продюсерами остаются Альфред Гоф и Майлз Миллар, а режиссерское кресло снова занимает легендарный Тим Бертон.Дата премьеры третьего сезона пока не разглашается.