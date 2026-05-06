Личные вещи покойного актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в культовом сериале Друзья, выставлены на продажу.

Благотворительный аукцион организован в сотрудничестве с фондом актера, а все вырученные средства будут направлены на помощь людям, борющимся с зависимостями.

Легендарные лоты для фанатов Друзей

Среди самых интересных предметов, которые смогут приобрести коллекционеры, — вещи со съемочной площадки и из личного архива актера:

Коллекция из 26 сценариев, в том числе к эпизодам Загар Росса (The One With Ross’s Tan), Джои говорит по-французски (The One Where Joey Speaks French) и Финальный (The Last One).

Сценарии с автографами Перри и его коллег — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера, которые передала Warner Bros.

Копия желтой рамки с глазком в двери в квартире Моники.

Фотоальбом под названием Последний ужин (The One With the Last Supper) с письмом на обороте.

Статуэтка SAG Award 1995 года за лучший актерский ансамбль в комедийном сериале.

Кроме того, на торги выставили личную коллекцию произведений искусства Перри, в частности работы Бэнкси и Мела Бохнера.

Миссия аукциона — борьба со стигмой зависимости

Главная цель мероприятия — не просто продажа памятных вещей, а поддержка дела, которому Мэттью Перри посвятил последние годы жизни.

Чистая прибыль от продаж будет направлена на развитие инициатив фонда, направленных на уменьшение стигмы вокруг зависимостей и расширение доступа к помощи.

— Мэттью верил, что к зависимости нужно относиться с сочувствием и научным подходом, а не со стигмой и молчанием. Этот аукцион поможет расширить доступ к доказательной помощи и изменить отношение к этой болезни, — отметила исполнительный директор фонда Лиза Кастелер Калио.

Средства также будут направлены на стипендию по медицине зависимостей в Massachusetts General Hospital, поддержку фестиваля Healing Appalachia и гранты для организаций, работающих в сфере реабилитации.

Где и когда состоятся торги

Прием предварительных ставок уже начался. Лоты также можно будет увидеть офлайн в шоуруме Heritage Auctions в Беверли-Хиллз с 18 по 29 мая.

Основные торги состоятся 5 июня — онлайн и вживую в Далласе.

Напомним, Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в результате воздействия кетамина. Актер на протяжении многих лет открыто говорил о своей борьбе с зависимостями и поддерживал людей на пути к выздоровлению.

Источник : Variety

