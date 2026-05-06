Сценарии Друзей и награда Гильдии актеров: вещи Мэттью Перри выставили на аукцион
- Часть лотов для аукциона предоставила компания Warner Bros.
- Торги состоятся 5 июня в онлайн-формате и в Далласе.
- Все вырученные средства будут направлены на помощь людям с зависимостями.
Личные вещи покойного актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в культовом сериале Друзья, выставлены на продажу.
Благотворительный аукцион организован в сотрудничестве с фондом актера, а все вырученные средства будут направлены на помощь людям, борющимся с зависимостями.
Легендарные лоты для фанатов Друзей
Среди самых интересных предметов, которые смогут приобрести коллекционеры, — вещи со съемочной площадки и из личного архива актера:
- Коллекция из 26 сценариев, в том числе к эпизодам Загар Росса (The One With Ross’s Tan), Джои говорит по-французски (The One Where Joey Speaks French) и Финальный (The Last One).
- Сценарии с автографами Перри и его коллег — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера, которые передала Warner Bros.
- Копия желтой рамки с глазком в двери в квартире Моники.
- Фотоальбом под названием Последний ужин (The One With the Last Supper) с письмом на обороте.
- Статуэтка SAG Award 1995 года за лучший актерский ансамбль в комедийном сериале.
- Кроме того, на торги выставили личную коллекцию произведений искусства Перри, в частности работы Бэнкси и Мела Бохнера.
Миссия аукциона — борьба со стигмой зависимости
Главная цель мероприятия — не просто продажа памятных вещей, а поддержка дела, которому Мэттью Перри посвятил последние годы жизни.
Чистая прибыль от продаж будет направлена на развитие инициатив фонда, направленных на уменьшение стигмы вокруг зависимостей и расширение доступа к помощи.
— Мэттью верил, что к зависимости нужно относиться с сочувствием и научным подходом, а не со стигмой и молчанием. Этот аукцион поможет расширить доступ к доказательной помощи и изменить отношение к этой болезни, — отметила исполнительный директор фонда Лиза Кастелер Калио.
Средства также будут направлены на стипендию по медицине зависимостей в Massachusetts General Hospital, поддержку фестиваля Healing Appalachia и гранты для организаций, работающих в сфере реабилитации.
Где и когда состоятся торги
Прием предварительных ставок уже начался. Лоты также можно будет увидеть офлайн в шоуруме Heritage Auctions в Беверли-Хиллз с 18 по 29 мая.
Основные торги состоятся 5 июня — онлайн и вживую в Далласе.
Напомним, Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в результате воздействия кетамина. Актер на протяжении многих лет открыто говорил о своей борьбе с зависимостями и поддерживал людей на пути к выздоровлению.