Сценарії Друзів та нагорода Гільдії акторів: речі Меттью Перрі виставили на аукціон
- Частину предметів для аукціону передала компанія Warner Bros.
- Торги відбудуться 5 червня онлайн і в Далласі.
- Усі кошти спрямують на допомогу людям із залежностями.
Особисті речі покійного актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга у культовому серіалі Друзі, виставили на продаж.
Благодійний аукціон організовано у співпраці з фондом актора, а всі виручені кошти спрямують на допомогу людям, які борються із залежностями.
Легендарні лоти для фанатів Друзів
Серед найцікавіших предметів, які зможуть придбати колекціонери, — речі зі знімального майданчика та особистого архіву актора:
- Колекція з 26 сценаріїв, зокрема до епізодів Засмага Росса (The One With Ross’s Tan), Джої розмовляє французькою (The One Where Joey Speaks French) та Фінальний (The Last One).
- Сценарії з автографами Перрі та його колег — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізи Кудроу, Метта Леблана та Девіда Швіммера, які передала Warner Bros.
- Копія жовтої рамки з вічка дверей у квартирі Моніки.
- Фотоальбом під назвою Останньою вечеря (The One With the Last Supper) з листом на звороті.
- Статуетка SAG Award 1995 року за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі.
- Окрім цього, на торги виставили особисту колекцію мистецтва Перрі, зокрема роботи Бенксі та Мела Бохнера.
Місія аукціону — боротьба зі стигмою залежності
Головна мета заходу — не просто продаж пам’ятних речей, а підтримка справи, якій Меттью Перрі присвятив останні роки життя.
Чистий прибуток від продажів передадуть на розвиток ініціатив фонду, спрямованих на зменшення стигми довкола залежностей і розширення доступу до допомоги.
— Меттью вірив, що до залежності потрібно ставитися зі співчуттям і науковим підходом, а не зі стигмою та мовчанням. Цей аукціон допоможе розширити доступ до доказової допомоги та змінити ставлення до цієї хвороби, — зазначила виконавча директорка фонду Ліза Кастелер Каліо.
Кошти також спрямують на стипендію з медицини залежностей у Massachusetts General Hospital, підтримку фестивалю Healing Appalachia та гранти для організацій, що працюють у сфері реабілітації.
Де і коли відбудуться торги
Прийом попередніх ставок уже розпочався. Лоти також можна буде побачити офлайн у шоурумі Heritage Auctions у Беверлі-Гіллз із 18 до 29 травня.
Основні торги відбудуться 5 червня — онлайн і наживо в Далласі.
Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року внаслідок дії кетаміну. Актор упродовж багатьох років відкрито говорив про свою боротьбу із залежностями та підтримував людей на шляху до одужання.