Особисті речі покійного актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга у культовому серіалі Друзі, виставили на продаж.

Благодійний аукціон організовано у співпраці з фондом актора, а всі виручені кошти спрямують на допомогу людям, які борються із залежностями.

Легендарні лоти для фанатів Друзів

Серед найцікавіших предметів, які зможуть придбати колекціонери, — речі зі знімального майданчика та особистого архіву актора:

Колекція з 26 сценаріїв, зокрема до епізодів Засмага Росса (The One With Ross’s Tan), Джої розмовляє французькою (The One Where Joey Speaks French) та Фінальний (The Last One).

Сценарії з автографами Перрі та його колег — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізи Кудроу, Метта Леблана та Девіда Швіммера, які передала Warner Bros.

Копія жовтої рамки з вічка дверей у квартирі Моніки.

Фотоальбом під назвою Останньою вечеря (The One With the Last Supper) з листом на звороті.

Статуетка SAG Award 1995 року за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі.

Окрім цього, на торги виставили особисту колекцію мистецтва Перрі, зокрема роботи Бенксі та Мела Бохнера.

Місія аукціону — боротьба зі стигмою залежності

Головна мета заходу — не просто продаж пам’ятних речей, а підтримка справи, якій Меттью Перрі присвятив останні роки життя.

Чистий прибуток від продажів передадуть на розвиток ініціатив фонду, спрямованих на зменшення стигми довкола залежностей і розширення доступу до допомоги.

— Меттью вірив, що до залежності потрібно ставитися зі співчуттям і науковим підходом, а не зі стигмою та мовчанням. Цей аукціон допоможе розширити доступ до доказової допомоги та змінити ставлення до цієї хвороби, — зазначила виконавча директорка фонду Ліза Кастелер Каліо.

Кошти також спрямують на стипендію з медицини залежностей у Massachusetts General Hospital, підтримку фестивалю Healing Appalachia та гранти для організацій, що працюють у сфері реабілітації.

Де і коли відбудуться торги

Прийом попередніх ставок уже розпочався. Лоти також можна буде побачити офлайн у шоурумі Heritage Auctions у Беверлі-Гіллз із 18 до 29 травня.

Основні торги відбудуться 5 червня — онлайн і наживо в Далласі.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року внаслідок дії кетаміну. Актор упродовж багатьох років відкрито говорив про свою боротьбу із залежностями та підтримував людей на шляху до одужання.

Джерело : Variety

