В Лос-Анджелесе суд объявил приговор 42-летней Джасвин Сангхе, известной как Королева кетамина.

Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы за распространение наркотиков, что привело к смерти актера Мэттью Перри.

Напомним, звезду сериала Друзья нашли мертвым в джакузи его дома в октябре 2023 года.

Смерть Мэтью Перри и роль Джасвин Сангхи

Экспертиза установила, что причиной смерти актера стало острое влияние кетамина — мощного анестетика, который имеет галлюциногенный эффект и должен вводиться исключительно под наблюдением врача.

По данным прокуроров, Сангха снабжала наркотиком, несмотря на то, что знала о зависимости Перри, и фактически воспользовалась этим ради прибыли.

Следствие выяснило, что дом Джасвин Сангхи в Северном Голливуде был настоящим “магазином наркотиков” для богатых и влиятельных клиентов.

Во время обысков там были обнаружены десятки флаконов кетамина, а также тысячи таблеток метамфетамина, кокаина и алпразолама (Ксанакс).

Следствие доказало, что Сангха занималась нелегальным сбытом препаратов, по меньшей мере, с 2019 года. Оказалось, что Мэттью Перри – не единственная ее жертва.

В рамках соглашения о признании вины Сангха подтвердила, что в августе 2019 года продала кетамин мужчине по имени Коди Маклори, умершему от передозировки через несколько часов после покупки.

Сначала Королева кетамина отрицала свою вину, однако в сентябре прошлого года сменила позицию, признав себя виновной по пяти пунктам обвинения.

Приговор и позиция суда

Перед оглашением приговора мачеха актера, Дебби Перри, выступила с эмоциональным заявлением. Она назвала подсудимую “бессердечной женщиной” и призвала судью назначить максимальное наказание — Сангхе угрожало до 65 лет тюрьмы.

— Вы вызвали это… Вы имели достаточно таланта для бизнеса, чтобы зарабатывать деньги, но выбрали путь, который причиняет боль людям. Пожалуйста, дайте этой женщине максимальный срок, чтобы она не смогла разрушить другие семьи, как нашу, — заявила Дебби Перри.

Сама Джасвин Сангха во время заседания плакала. Она обратилась к суду, признав, что ее “ужасные решения разрушили жизнь людей” и добавила, что ей очень стыдно.

Однако судья отметила, что на протяжении лет после ареста обвиняемая не проявляла никакого раскаяния.

Другие фигуранты по делу о смерти Перри

Сангха является одной из пяти особ, которым предъявлены обвинения в связи со смертью Мэттью Перри. Следствие считает, что группа лиц, среди которых были врачи и личный помощник актера, использовали его зависимость для наживы.

Врач Сальвадор Пласенсия в декабре получил 30 месяцев тюрьмы за поставку кетамина актеру.

Врач Марк Чавес приговорен к 8 месяцам домашнего ареста и 3 годам надзора. Он признался, что незаконно доставал препарат в своей клинике и продавал его Пласенсии.

Ассистент актера Кеннет Ивамаса, который жил в его доме и вводил инъекции, ожидает приговор в конце этого месяца.

В июне должен быть оглашен приговор Эрику Флемингу — посреднику, который покупал кетамин у Сангхи и передавал его звезде.

Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме Друзья, в течение десятилетий боролся с зависимостью.

На момент смерти он проходил официальную терапию кетамином для лечения депрессии, однако приведшие к трагедии дозы были получены им нелегально.

Источник : BBC

Связанные темы:

