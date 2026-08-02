Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли в сериале Клан Сопрано, скончался в возрасте 80 лет. Его тело обнаружили в собственном доме в Бронксе, штат Нью-Йорк, в субботу, 1 августа.

Винсент Пасторе умер: что известно

Информацию о смерти актера подтвердили его представители. По предварительным данным, Пасторе мог умереть во сне. Тело нашел сосед, который обеспокоился тем, что актер в течение трех дней не выходил на связь.

Точные обстоятельства смерти устанавливают. В то же время предполагают, что она наступила по естественным причинам.

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Менеджер актера Роберт Альтман рассказал, что Пастор умер у себя дома. Он назвал его одним из самых добрых и щедрых людей, которых ему приходилось знать.

По словам Альтмана, актер всегда с теплотой и уважением относился к людям, никогда не отказывал поклонникам в фотографиях или автографах и искренне ценил их поддержку.

Наибольшую популярность Винсенту Пасторе принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро – близкого друга Тони Сопрано – в культовом сериале HBO Клан Сопрано.

Актер также снялся в десятках телевизионных проектов, в том числе Закон и порядок, Практика и Полиция Гавайев. Его последней работой стала роль в криминальном триллере Bad News On The Doorstep.

У Винсента Пасторе осталась дочь Рене.

Источник : NYT, People

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