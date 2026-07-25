Умер режиссер Чак Рассел, снявший Маску и Кошмар на улице Вязов 3: что известно
- Американский режиссер Чак Рассел, известный по фильмам Маска, Стиратель и Царь скорпионов, умер в 74 года в доме в районе Сан-Диего.
- Родные сообщили, что спасателей вызвали из-за мужчины без сознания, а причину смерти режиссера пока не назвали.
- Рассел помог сделать Джима Керри, Кэмерон Диас и Дуэйна Джонсона мировыми звездами, а его последней режиссерской работой стал хоррор Ведьмина доска 2024 года.
Американский режиссер Чак Рассел был найден мертвым в его доме в Сан-Диего, штат Калифорния. Ему было 74 года.
Умер Чак Рассел: что известно
Как сообщила семья режиссера изданию TMZ, в среду днем в дом вызвали спасателей из-за мужчины. Информацию о смерти Рассела также подтвердил адвокат в комментарии Variety. Причину смерти пока не назвали.
За свою многолетнюю карьеру режиссер работал с Джимом Керри, Кэмерон Диас, Арнольдом Шварценеггером, Ким Бейсингером, Кристиной Риччи и Двейном Джонсоном. Некоторые из его фильмов стали важными для карьеры будущих голливудских звезд.
Рассел родился в городе Парк-Ридж в штате Иллинойс. Работу в киноиндустрии он начал как исполнительный продюсер слэшера Адская ночь 1981 года с Линдой Блэр. Впоследствии стал соавтором сценария фантастического фильма Пейзаж грез, главную роль в котором исполнил Деннис Квейд.
Режиссерским дебютом Рассела стал фильм 1987 Кошмар на улице Вязов 3: Воины снов. Он также приобщился к написанию сценария фильма, который критики восприняли как успешное возвращение франшизы после неоднозначной второй части.
После римейка фантастического фильма ужасов Капля Рассел снял вышедшую в 1994 году комедию Маска. Лента сделала Джима Керри и Кэмерон Диас мировыми звездами, а визуальные эффекты фильма были номинированы на премию Оскар.
Сначала студия New Line планировала превратить Маску в мрачный ужастик, однако Рассел настоял на комедийном формате. В результате картина собрала в мировом прокате более $350 млн при бюджете около $18 млн.
В 1996 году режиссер выпустил боевик Стиратель с Арнольдом Шварценеггером, а в 2000-м — фильм ужасов Благословенный ребенок с Ким Бейсингер и Кристиной Риччи.
В 2002 году Рассел снял Царя скорпионов – спин-офф приключенческой франшизы Мумия. Эта картина стала первой лентой, в которой Дуэйн Джонсон сыграл главную роль.
Последней режиссерской работой Рассела стал фильм Ведьминская доска, который вышел в 2024 году и стал ремейком одноименного хорорра 1986 года.