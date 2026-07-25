Американский режиссер Чак Рассел был найден мертвым в его доме в Сан-Диего, штат Калифорния. Ему было 74 года.

Умер Чак Рассел: что известно

Как сообщила семья режиссера изданию TMZ, в среду днем ​​в дом вызвали спасателей из-за мужчины. Информацию о смерти Рассела также подтвердил адвокат в комментарии Variety. Причину смерти пока не назвали.

За свою многолетнюю карьеру режиссер работал с Джимом Керри, Кэмерон Диас, Арнольдом Шварценеггером, Ким Бейсингером, Кристиной Риччи и Двейном Джонсоном. Некоторые из его фильмов стали важными для карьеры будущих голливудских звезд.

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Рассел родился в городе Парк-Ридж в штате Иллинойс. Работу в киноиндустрии он начал как исполнительный продюсер слэшера Адская ночь 1981 года с Линдой Блэр. Впоследствии стал соавтором сценария фантастического фильма Пейзаж грез, главную роль в котором исполнил Деннис Квейд.

Режиссерским дебютом Рассела стал фильм 1987 Кошмар на улице Вязов 3: Воины снов. Он также приобщился к написанию сценария фильма, который критики восприняли как успешное возвращение франшизы после неоднозначной второй части.

После римейка фантастического фильма ужасов Капля Рассел снял вышедшую в 1994 году комедию Маска. Лента сделала Джима Керри и Кэмерон Диас мировыми звездами, а визуальные эффекты фильма были номинированы на премию Оскар.

Сначала студия New Line планировала превратить Маску в мрачный ужастик, однако Рассел настоял на комедийном формате. В результате картина собрала в мировом прокате более $350 млн при бюджете около $18 млн.

В 1996 году режиссер выпустил боевик Стиратель с Арнольдом Шварценеггером, а в 2000-м — фильм ужасов Благословенный ребенок с Ким Бейсингер и Кристиной Риччи.

В 2002 году Рассел снял Царя скорпионов – спин-офф приключенческой франшизы Мумия. Эта картина стала первой лентой, в которой Дуэйн Джонсон сыграл главную роль.

Последней режиссерской работой Рассела стал фильм Ведьминская доска, который вышел в 2024 году и стал ремейком одноименного хорорра 1986 года.

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