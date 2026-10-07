Певица Камалия прокомментировала слухи вокруг своей фигуры.

Камалия ответила подписчикам, заподозрившим ее в использовании популярных уколов для диабетиков.

Камалия раскрыла секрет похудения

Поводом для обсуждений в сети стало свежее видео Камалии, на котором она предстала в обжатом голубом комбинезоне.

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Поклонники заметили, что артистка существенно сбросила вес.

Пока одни оставляли комплименты, другие обвинили звезду в употреблении Оземпика. Камалия решила откровенно объяснить, что происходит с ее здоровьем.

Камалия подчеркнула, что от природы всегда имела стройное телосложение, а поддерживать форму ей помогает насыщенный график: она занимается конным спортом, плаванием, ходьбой, катается на коньках, лыжах и велосипеде, посещает тренажерный зал, танцует и много выступает.

В то же время, колебания веса в прошлом были обусловлены длительной борьбой за возможность стать матерью, а также сложными диагнозами.

— В 2006 году у меня был обнаружен аутоиммунный тиреоидит и узел в щитовидной железе. Приблизительно с 2006 года началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой. Это связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Потом я заболела Covid-19, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес, — поделилась Камалия.

Предпосылкой последних конфигураций в форме стал еще один сбой в организме певицы.

В июне 2026 года Камалия оказалась в реанимационном отделении из-за острого дивертикулита и воспаления кишечника. После прохождения курса лечения медики приписали ей строгую диету.

По словам певицы, именно специальные ограничения в питании стали причиной того, что за несколько месяцев она лишилась около 5 килограммов.

– Да, я похудела. Но всего-то примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет ни одного “волшебного секрета”. Сегодня я действительно придерживаюсь очень жесткой диеты — но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Вот и весь мой “секрет”, — написала Камалия.

Фото: Камалия

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