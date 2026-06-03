Певица Камалия сообщила о потере в семье. На фронте погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко, который служил в рядах Сил обороны.

Об этом артистка рассказала в своих соцсетях, опубликовав эмоциональный пост о близком человеке.

Камалия потеряла на войне двоюродного брата

По словам певицы, Сергей неоднократно получал тяжелые ранения во время службы. Несмотря на это, после лечения и восстановления он каждый раз возвращался на передовую.

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Камалия отметила, что ее брат до последнего защищал Украину и не оставлял службу даже после тяжелых ранений.

— Он служил. Защищал Украину. Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в очень тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним, — написала певица.

Артистка вспомнила, что в последний раз вся семья собиралась вместе менее года назад на свадьбе двоюродной сестры Юлии. Тогда они общались и радовались встрече.

По словам Камалии, никто не мог представить, что уже совсем скоро придется прощаться с Сергеем.

— Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили каждую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом, — поделилась певица.

Артистка не уточнила обстоятельства гибели военного. В своем посте она подчеркнула, что семья всегда будет помнить Сергея и гордиться им.

Фото: Камалия

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