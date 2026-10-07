Співачка Камалія прокоментувала чутки навколо своєї фігури.

Камалія відповіла підписникам, які запідозрили її у використанні популярних уколів для діабетиків.

Камалія розкрила секрет схуднення

Приводом для обговорень у мережі стало свіже відео Камалії, на якому вона постала в обтислому блакитному комбінезоні.

Зараз дивляться

Шанувальники помітили, що артистка суттєво скинула вагу.

Поки одні залишали компліменти, інші звинуватили зірку у вживанні Оземпіка. Камалія вирішила відверто пояснити, що насправді відбувається з її здоров’ям.

Камалія наголосила, що від природи завжди мала струнку статуру, а підтримувати форму їй допомагає насичений графік: вона займається кінним спортом, плаванням, ходьбою, катається на ковзанах, лижах і велосипеді, відвідує тренажерний зал, танцює та багато виступає.

Водночас коливання ваги у минулому були зумовлені тривалою боротьбою за можливість стати матір’ю, а також складними діагнозами.

— 2006 року в мене виявили аутоімунний тиреоїдит і вузол у щитоподібній залозі. Приблизно від 2006 року почалася моя довга боротьба за те, щоб стати мамою. Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКЗ. Потім я захворіла на Covid-19, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу, — поділилася Камалія.

Причиною останніх змін у формі став черговий збій в організмі співачки.

У червні 2026 року Камалія опинилася в реанімаційному відділенні через гострий дивертикуліт і запалення кишківника. Після проходження курсу лікування медики приписали їй сувору дієту.

За словами співачки, саме спеціальні обмеження в харчуванні стали причиною того, що за кілька місяців вона позбулася близько 5 кілограмів.

— Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими п’ятьма кілограмами немає жодного “чарівного секрету”. Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти — але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Ось і весь мій “секрет”, — написала Камалія.

Фото: Камалія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.