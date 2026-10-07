Певица Оля Полякова откровенно рассказала о сложном переходном возрасте своей младшей дочери Алисе.

Также Полякова объяснила, почему, несмотря на постоянные атаки врага и угрозы, они продолжают оставаться в столице.

Оля Полякова рассказала, почему не вывозит из Киева дочь Алису

В проекте Наодинці з Гламуром Оля Полякова призналась, что подростковый период младшей дочери Алисы требует немало терпения, но она пытается относиться к этому с пониманием.

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– Это непростая история. Всем родителям подростков хочу сказать: мужимся, держимся. Это наши дети, нужно их просто любить. Это пройдет, — сказала Полякова.

Также Ольга Полякова рассказала, что, несмотря на регулярные вражеские обстрелы Киева и сложные прогнозы по предстоящей зиме, выезжать за пределы Украины семья не планирует.

Как выяснилось, такое решение полностью обусловлено позицией самой Алисы – она принципиально отказывается покидать дом.

— Я не могу уехать, потому что у меня ребенок есть – 15-летняя Алиса, которая не хочет уезжать за границу и никуда из дома. И я ничего не могу с этим поделать. Она мне говорит: мне 15 лет, ты что, меня в мешок запихнешь? А оставить ее саму не могу, – поделилась Оля Полякова.

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