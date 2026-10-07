Співачка Оля Полякова відверто розповіла про складний перехідний вік своєї молодшої доньки Аліси.

Також Полякова пояснила, чому, попри постійні атаки ворога й загрози, вони продовжують залишатися в столиці.

Оля Полякова розповіла, чому не вивозить з Києва доньку Алісу

У проєкті Наодинці з Гламуром Оля Полякова зізналася, що підлітковий період молодшої доньки Аліси вимагає чимало терпіння, але вона намагається ставитися до цього з розумінням.

Зараз дивляться

— Це непроста історія. Всім батькам підлітків хочу сказати: мужаймося, тримаймося. Це наші діти, треба їх просто любити. Це мине, — сказала Полякова.

Також Ольга Полякова розповіла, що попри регулярні ворожі обстріли Києва та складні прогнози щодо майбутньої зими, виїжджати за межі України родина не планує.

Як з’ясувалося, таке рішення повністю зумовлене позицією самої Аліси — вона принципово відмовляється залишати дім.

— Я не можу виїхати, бо у мене дитина є – 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон і нікуди з хати. І я нічого не можу з цим зробити. Вона мені каже: мені 15 років, ти що, мене у мішок запхаєш? А залишити її саму не можу, — поділилася Оля Полякова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.