Владимир Кличко обратился в полицию из-за похищенного имущества Хейден Панеттьери
- Владимир Кличко через полицию борется за наследство Хейден Панеттьери.
- Кличко заявил, что украшения Хейден Панеттьери продали ломбарду.
Бывший жених американской актрисы Хейден Панеттьери, чемпион по боксу Владимир Кличко, обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать факт незаконной продажи имущества покойной актрисы.
Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.
Украшения Хейден Панеттьери продали ломбарду: заявление Кличко
В новом заявлении в суд Кличко указывает, что лицо, ранее связанное с Хейден Панеттьери, но не являющееся членом семьи, вынесло из помещения ее личные вещи (в том числе драгоценные ювелирные изделия) и сдало их в ломбард.
Администрация ломбарда отказывается отдавать имущество без официального запроса правоохранительных органов.
В связи с этим Кличко настаивает на привлечении полиции, чтобы предотвратить причинение “прямого финансового ущерба для Кайи, единственной наследницы Панеттьери без завещания”.
Кроме этого, Владимир Кличко отметил, что посторонние лица получили несанкционированный доступ к электронной почте Панеттьери и уничтожили часть переписки.
Еще при жизни актриса была вынуждена менять замки и нанимать охрану из-за опасений за собственные вещи.
— Существует высокая вероятность того, что принадлежащее наследию Хейден имущество может быть потеряно, повреждено или рассеяно до того, как должным образом назначенный личный представитель сможет его защитить, — подчеркнул в ходатайстве Кличко.
Чтобы защитить права общей 11-летней дочери Кайи, являющейся единственным бенефициаром имущества матери, Кличко подал ходатайство об оформлении временного попечительства над наследием Панеттьери.
Напомним, что Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Официальной причиной смерти Хейден Панеттьери правоохранители назвали передозировку таблеткой с фентанилом.