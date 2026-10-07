Бывший жених американской актрисы Хейден Панеттьери, чемпион по боксу Владимир Кличко, обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать факт незаконной продажи имущества покойной актрисы.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Украшения Хейден Панеттьери продали ломбарду: заявление Кличко

В новом заявлении в суд Кличко указывает, что лицо, ранее связанное с Хейден Панеттьери, но не являющееся членом семьи, вынесло из помещения ее личные вещи (в том числе драгоценные ювелирные изделия) и сдало их в ломбард.

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Администрация ломбарда отказывается отдавать имущество без официального запроса правоохранительных органов.

В связи с этим Кличко настаивает на привлечении полиции, чтобы предотвратить причинение “прямого финансового ущерба для Кайи, единственной наследницы Панеттьери без завещания”.

Кроме этого, Владимир Кличко отметил, что посторонние лица получили несанкционированный доступ к электронной почте Панеттьери и уничтожили часть переписки.

Еще при жизни актриса была вынуждена менять замки и нанимать охрану из-за опасений за собственные вещи.

— Существует высокая вероятность того, что принадлежащее наследию Хейден имущество может быть потеряно, повреждено или рассеяно до того, как должным образом назначенный личный представитель сможет его защитить, — подчеркнул в ходатайстве Кличко.

Чтобы защитить права общей 11-летней дочери Кайи, являющейся единственным бенефициаром имущества матери, Кличко подал ходатайство об оформлении временного попечительства над наследием Панеттьери.

Напомним, что Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Официальной причиной смерти Хейден Панеттьери правоохранители назвали передозировку таблеткой с фентанилом.

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