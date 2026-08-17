Весть о внезапной смерти 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери сегодня всколыхнула мировое сообщество.

В Украине звезду хорошо знают не только по ярким ролям в сериалах Герои и Нэшвилл, но и благодаря ее многолетнему роману с легендарным украинским боксером, олимпийским чемпионом Владимиром Кличко.

Как развивались и чем закончились отношения Хейден Панеттьери и Владимира Кличко — читайте в материале на Фактах ICTV со ссылкой на издания Just Jared и Newsweek.

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Хейден Панеттьери и Владимир Кличко: что известно об отношениях пары

Знакомство Хейден Панеттьери и Владимира Кличко состоялось в 2008 году на одной из частных вечеринок. Уже в следующем году между ними вспыхнул роман.

Несмотря на значительную разницу в возрасте и возрасте, пара быстро стала одной из самых обсуждаемых в СМИ.

Известно, что пара Панеттьери-Кличко была в отношениях с перерывами. Так, в 2011 году после двух лет вместе они впервые объявили о расставании.

А уже в 2013 году Владимир и Хейден возобновили роман и официально обручились.

В декабре 2014 года у Владимира Кличко и Хейден Панеттьери родилась дочь Кайя-Евдокия.

Однако в 2018 году Хейден Панеттьери и Кличко окончательно отменили помолвку и разошлись после девяти лет сложных отношений, сохранив теплую дружбу.

После рождения дочери Хейден столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией, повышенной тревожностью и зависимостями. Стремясь оградить Кайю-Евдокию от собственных психологических проблем и длительного лечения, актриса приняла сложное решение.

Когда дочери Кличко было около двух лет, девочка переехала жить к отцу в Украину.

— Все говорят о большой ошибке, будто я просто бросила своего ребенка. Это совершенно не соответствует действительности. Подписание бумаг о передаче опеки было самым болезненным решением в моей жизни, но на тот момент это был единственный способ дать Кайе стабильность, пока я боролась за собственное восстановление, — делилась Панеттьери в одном из интервью.

Несмотря на разрыв и удаленность, Хейден и Кличко смогли сохранить партнерские отношения ради дочери. Они постоянно находились на связи, а актриса неоднократно выражала признательность бывшему жениху за его поддержку.

Весной 2026 года в одном из своих последних интервью Панеттьери подчеркнула, что их с Кличко связывает глубокое уважение и дружба, сформировавшаяся еще со времен ее юности.

Сейчас дочери Кличко и Панеттьери Кайе-Евдокии 11 лет. Сейчас неизвестно, где проживает девочка — в Украине или за рубежом.

Напомним, что о смерти бывшей невесты Владимира Кличко стало известно сегодня, 17 августа. Причину смерти пока не разглашают. Родные актрисы обратились к прессе и поклонникам с просьбой уважать их конфиденциальность в этот сложный период.

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