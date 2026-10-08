Дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко — Тоня Матвиенко — обратилась к матери в годовщину со дня ее смерти.

Трогательное обращение Матвиенко опубликовала в своем Instagram.

Тоня Матвиенко обратилась к маме Нине Матвиенко в день ее смерти

Тоня Матвиенко опубликовала архивное фото Нины Матвиенко и обратилась к ней с теплыми словами.

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— Покойтесь с миром. Очень не хватает вашей любви, поддержки и объятий. Ваша любовь к Украине остается навсегда с нами, и теперь раздается не только вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно так – да здравствует украинская песня! Слава Украине!, – написала Тоня Матвиенко.

Напомним, что Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года в Киеве, не дожив всего два дня до своего 76-летия.

Нина Матвиенко умерла из-за онкологического заболевания.

Вместе с мужем, художником Петром Гончаром, Нина Митрофановна воспитала троих детей — сыновей Ивана и Андрея, а также дочь Антонину, продолжившую знаменитую музыкальную династию.

Фото: Тоня Матвиенко

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