Донька легендарної української співачки Ніни Матвієнко — Тоня Матвієнко — звернулася до матері в роковини з дня її смерті.

Зворушливе звернення Матвієнко опублікувала у своєму Instagram.

Тоня Матвієнко звернулася до мами Ніни Матвієнко в день її смерті

Тоня Матвієнко опублікувала архівне фото Ніни Матвієнко та звернулася до неї з теплими словами.

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— Спочивайте з миром. Дуже бракує вашої любові, підтримки та обіймів. Ваша любов до України залишається назавжди з нами, і тепер лунає не лише вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так – хай живе українська пісня! Слава Україні!, — написала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року в Києві, не доживши лише два дні до свого 76-річчя.

Ніна Матвієнко померла через онкологічне захворювання.

Разом із чоловіком, художником Петром Гончаром, Ніна Митрофанівна виховала трьох дітей — синів Івана та Андрія, а також доньку Антоніну, яка продовжила славетну музичну династію.

Фото: Тоня Матвієнко

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