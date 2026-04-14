Считала, что врачи ей не нужны: Тоня Матвиенко впервые рассказала о болезни мамы
Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, певица Тоня Матвиенко, поделилась болезненными подробностями последних месяцев жизни своей мамы.
Она откровенно рассказала, почему страшный диагноз стал неожиданностью для всей семьи и как легенда украинской песни воспринимала свою болезнь.
Тоня вспомнила, что в начале полномасштабного вторжения уехала за границу с дочерьми — старшей Ульяной и младшей Ниной.
В марте 2023 года она вернулась домой. Болезнь проявилась внезапно только в августе 2023 года. До этого серьезных жалоб на самочувствие у Нины Митрофановны не было.
Тоня призналась, что мама буквально закричала от резкой физической боли.
— Я была дома уже пять месяцев, когда ей стало плохо. Раньше это было невозможно предвидеть. Сейчас я думаю не о том, что потеряла год общения из-за отъезда, а о том, как хорошо, что я успела вернуться и побыть с ней рядом, — поделилась певица.
После обращения к врачам вердикт оказался ошеломляющим — онкология четвертой стадии.
Тоня Матвиенко о последних месяцах с мамой
По словам Тони, причиной запоздалой диагностики стало отношение Нины Митрофановны к традиционной медицине. Как и многие люди старшего поколения, она доверяла народным методам и до последнего избегала врачей.
— Мама придерживалась таких “домашних” методов лечения: какие-то травки, “сама себя вылечу”. Пожилые люди часто думают: “Зачем нужны эти врачи?”. Я хочу призвать всех: заботьтесь о здоровье, сдавайте анализы. Старших людей нужно буквально за шкирку тащить в больницу, чтобы не было слишком поздно, — подчеркнула Тоня.
Певица рассказала, что сначала семья решила не говорить Нине Митрофановне всю правду о сложности ее состояния. Артистка очень стеснялась своего внешнего вида из-за болезни, не хотела принимать гостей и искренне верила, что сможет вылечиться
Чтобы поддержать маму, Тоня старалась поднять ей настроение и выполняла мелкие бытовые просьбы: привозила любимые кремы для лица и новые пижамы, приглашала домой парикмахера, вывозила ее на кресле в парк, чтобы она не оставалась наедине со своими мыслями в четырех стенах.
Правду о диагнозе пришлось сказать только тогда, когда мама начала отказываться от лекарств. Нина Матвиенко ушла из жизни в октябре 2023 года, всего за два дня до своего 76-летия.