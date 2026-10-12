Украинская актриса и блогер Елена Светлицкая впервые откровенно поделилась подробностями того, как зарождались их романтические отношения с актером Тарасом Цымбалюком.

Об отношениях с Цымбалюком Светлицкая рассказала в интервью проекту Ближче до зірок.

Елена Светлицкая рассказала о дате начала отношений с Тарасом Цымбалюком

Елена Светлицкая призналась, что их знакомство с Цымбалюком прошло еще в 2019 году на съемочной площадке, где они играли влюбленную пару.

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Впрочем, настоящие чувства между ними вспыхнули позже — во время совместных театральных гастролей.

— Были обстоятельства, которые нам не позволяли быть вместе и не нужно было. Пожалуй, все происходит тогда, когда нужно. Тарас молодец, что смог создать образ сердцееда, но на самом деле он верный, такой однолюб, таких еще нужно поискать. Для меня это самый лучший мужчина, который может быть, — отметила Светлицкая.

По словам Елены Светлицкой, долгое время они тщательно скрывали свой роман от общественности, несмотря на многочисленные слухи в медиапространстве.

Официально расставить все точки над і решил сам Тарас Цымбалюк летом этого года, когда первым сделал публичный шаг и раскрыл свои чувства к Светлицкой на своей странице в Instagram.

— Желание показать наши отношения публике исходило от Тараса. Он это инициировал, выставил видео у себя на странице, признался мне публично в любви. Мне это было приятно, – поделилась Елена Светлицкая.

Ранее Елена Светлицкая засветила кольцо и намекнула на тайную свадьбу с Тарасом Цымбалюком.

Фото: Елена Светлицкая

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