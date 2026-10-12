Українська акторка й блогерка Олена Світлицька вперше відверто поділилася подробицями того, як зароджувалися їхні романтичні стосунки з актором Тарасом Цимбалюком.

Про стосунки з Цимбалюком Світлицька розповіла в інтерв’ю проєкту Ближче до зірок.

Олена Світлицька розповіла про дату початку стосунків з Тарасом Цимбалюком

Олена Світлицька зізналася, що їхнє знайомство з Цимбалюком відбулося ще у 2019 році на знімальному майданчику, де вони грали закохану пару.

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Втім, справжні почуття між ними спалахнули значно пізніше — під час спільних театральних гастролей.

— Були обставини, які нам не дозволяли бути разом і не потрібно це було. Мабуть, все стається тоді, коли потрібно. Тарас молодець, що зміг створити образ серцеїда, але насправді він вірний, такий однолюб, таких ще потрібно пошукати. Для мене це найкращий чоловік, який може бути, — зазначила Світлицька.

За словами Олени Світлицької, тривалий час вони ретельно приховували свій роман від громадськості, попри численні чутки у медіапросторі.

Офіційно розставити всі крапки над і вирішив сам Тарас Цимбалюк улітку цього року, коли першим зробив публічний крок і розкрив свої почуття до Світлицької на своїй сторінці в Instagram.

— Бажання показати наші стосунки публіці йшло від Тараса. Він це ініціював, виставив відео в себе на сторінці, зізнався мені публічно в коханні. Мені це було приємно, — поділилася Олена Світлицька.

Раніше Олена Світлицька засвітила каблучку й натякнула на таємне весілля з Тарасом Цимбалюком.

Фото: Олена Світлицька

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