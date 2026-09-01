Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк знову підігріли інтерес публіки до своєї пари.

Світлицька натякнула на таємний шлюб з Цимбалюком під час інтерв’ю Наталії Тур у програмі Тур зірками на Люкс ФМ.

Олена Світлицька натякнула на весілля з Тарасом Цимбалюком

За словами Олени Світлицької, вони з Тарасом раніше обговорювали можливість розсекретити свої стосунки, однак сам момент, коли Цимбалюк зробив це публічно, став для неї повнісінькою несподіванкою.

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— Ми раніше це обговорювали, коли та як це може статися. Але саме цей його крок був для мене неочікуваним! Я просто зайшла в Instagram і вже все побачила. Мені було неймовірно приємно, — пригадала Олена Світлицька.

Світлицька додала, що після того, як їхній роман перестав бути таємницею, почуття між ними спалахнули з новою силою, а стосунки стали ще глибшими та теплішими.

Однак найбільший резонанс викликала реакція Олени на запитання про спільний побут і можливість офіційного шлюбу.

Відповідаючи Наталії Тур, Світлицька грайливо крутила каблучку на безіменному пальці та заінтригувала фразою:

— А може, ми вже одружені? Ви ж не знаєте! Ви ж і про наші стосунки довго не здогадувалися, — залишивши фанатів здогадуватися про реальний статус їхнього союзу.



Нагадаємо, що про роман Олени Світлицької та Тараса Цимбалюка стало відомо нещодавно. Цимбалюк публічно зізнався в коханні Світлицькій у відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

Фото: Олена Світлицька

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