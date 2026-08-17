Актор та учасник проєкту Холостяк 14 Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман з акторкою та блогеркою Оленою Світлицькою.

Цимбалюк публічно зізнався в коханні Світлицькій у відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

Цимбалюк підтвердив стосунки зі Світлицькою: що відомо

Тарас Цимбалюк опублікував чуттєве відео з обраницею, коротко та лаконічно підписавши його: Люблю тебе.

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У кадрі закохані демонструють особливі моменти із їхніх спільних поїздок і побачень.

До того ж відеоряд натякає, що цей роман триває вже тривалий час, проте лише зараз пара наважилася зробити свої стосунки публічними.

Чутки про роман Цимбалюка і Світлицької ширилися з початку цього року. Українські зірки регулярно ділилися спільними публікаціями, однак стосунки не підтверджували.

У березні 2026 року Тарас Цимбалюк заявляв, що коментуватиме стосунки тоді, коли вони “переростуть в щось тривале, надійне й стабільне”.

Тим часом Олена Світлицька у квітні 2026 року зізнавалася, що Цимбалюк займає важливе місце у її житті. Однак тоді акторка називала Тараса “лише другом”.

Попри всі заяви та здогадки, в українському шоубізнесі офіційно з’явилася ще одна яскрава пара.

Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка й Олени Світлицької

Тарас Цимбалюк був одружений двічі. Першою дружиною актора стала його однокурсниця Ангеліна, проте шлюб швидко розпався.

Другий шлюб Цимбалюк уклав з візажисткою Тіною Антоненко у 2021 році. Проте вже через 11 місяців пара оголосила про розрив.

Після розлучення Тарас Цимбалюк мав тривалі стосунки з дизайнеркою Світланою Готочкіною.

Також Цимбалюк був головним героєм Холостяк 14, однак стосунки із переможницею проєкту Надін Головчук не мали продовження у реальному житті.

Олена Світлицька понад 10 років була у шлюбі з Миколою Світлицьким, з яким виховує двох доньок — Віру та Марію. У січні 2025 року пара офіційно оголосила про розлучення.

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