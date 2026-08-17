Розставив крапки над i: Цимбалюк офіційно підтвердив роман зі Світлицькою
Актор та учасник проєкту Холостяк 14 Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман з акторкою та блогеркою Оленою Світлицькою.
Цимбалюк публічно зізнався в коханні Світлицькій у відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.
Цимбалюк підтвердив стосунки зі Світлицькою: що відомо
Тарас Цимбалюк опублікував чуттєве відео з обраницею, коротко та лаконічно підписавши його: Люблю тебе.
У кадрі закохані демонструють особливі моменти із їхніх спільних поїздок і побачень.
До того ж відеоряд натякає, що цей роман триває вже тривалий час, проте лише зараз пара наважилася зробити свої стосунки публічними.
Чутки про роман Цимбалюка і Світлицької ширилися з початку цього року. Українські зірки регулярно ділилися спільними публікаціями, однак стосунки не підтверджували.
У березні 2026 року Тарас Цимбалюк заявляв, що коментуватиме стосунки тоді, коли вони “переростуть в щось тривале, надійне й стабільне”.
Тим часом Олена Світлицька у квітні 2026 року зізнавалася, що Цимбалюк займає важливе місце у її житті. Однак тоді акторка називала Тараса “лише другом”.
Попри всі заяви та здогадки, в українському шоубізнесі офіційно з’явилася ще одна яскрава пара.
Що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка й Олени Світлицької
Тарас Цимбалюк був одружений двічі. Першою дружиною актора стала його однокурсниця Ангеліна, проте шлюб швидко розпався.
Другий шлюб Цимбалюк уклав з візажисткою Тіною Антоненко у 2021 році. Проте вже через 11 місяців пара оголосила про розрив.
Після розлучення Тарас Цимбалюк мав тривалі стосунки з дизайнеркою Світланою Готочкіною.
Також Цимбалюк був головним героєм Холостяк 14, однак стосунки із переможницею проєкту Надін Головчук не мали продовження у реальному житті.
Олена Світлицька понад 10 років була у шлюбі з Миколою Світлицьким, з яким виховує двох доньок — Віру та Марію. У січні 2025 року пара офіційно оголосила про розлучення.