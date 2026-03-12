Цымбалюк отреагировал на слухи о романе со Светлицкой и признался, хочет ли детей
- Тарас Цымбалюк отреагировал на слухи о романе с актрисой Еленой Светлицкой.
- Актер заявил, что не комментирует личную жизнь, пока отношения не станут серьезными.
- Цымбалюк признался, что пока не задумывается о отцовстве.
Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о романе с актрисой Еленой Светлицкой, который ему в последнее время приписывают в сети.
Также артист признался, задумывается ли он о отцовстве и как реагирует на женское внимание после участия в романтическом реалити-шоу Холостяк.
Цымбалюк о романе со Светлицкой
Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая регулярно публикуют совместные видео. В роликах они часто ведут себя как пара, поэтому пользователи предполагают, что между ними может быть что-то большее, чем дружба.
Впрочем, сам Цымбалюк не спешит комментировать личную жизнь, а тем более – подтверждать отношения.
– Я хочу комментировать это, когда оно перерастет в нечто длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду освещать, что происходит в моей личной жизни, и показывать вам человека, с которым я вместе, – пояснил он.
Актер также ответил на вопрос о отцовстве. По его словам, пока он не задумывается о детях.
– Пожалуй, нет отношений и той стадии, чтобы логично эта тема как-то гармонично вписалась в мою жизнь. Если бы я хотел детей, наверное, они бы у меня уже были, – заявил Тарас Цымбалюк.
Главный герой Холостяка 14 также рассказал, как реагирует на попытки познакомиться с ним. Цымбалюк отметил, что на знаки внимания реагирует спокойно, давая понять, что его это не интересует, или вообще не вступает в диалог.
Ранее финалистка проекта Анастасия Половинкина рассказывала, что не общается с Тарасом после завершения реалити. По ее словам, она подписана на актера в Instagram и может лайкнуть его публикации, хотя, кажется, он от нее отписался.