Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о романе с актрисой Еленой Светлицкой, который ему в последнее время приписывают в сети.

Также артист признался, задумывается ли он о отцовстве и как реагирует на женское внимание после участия в романтическом реалити-шоу Холостяк.

Цымбалюк о романе со Светлицкой

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая регулярно публикуют совместные видео. В роликах они часто ведут себя как пара, поэтому пользователи предполагают, что между ними может быть что-то большее, чем дружба.

Сейчас смотрят

Впрочем, сам Цымбалюк не спешит комментировать личную жизнь, а тем более – подтверждать отношения.

– Я хочу комментировать это, когда оно перерастет в нечто длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду освещать, что происходит в моей личной жизни, и показывать вам человека, с которым я вместе, – пояснил он.

Актер также ответил на вопрос о отцовстве. По его словам, пока он не задумывается о детях.

– Пожалуй, нет отношений и той стадии, чтобы логично эта тема как-то гармонично вписалась в мою жизнь. Если бы я хотел детей, наверное, они бы у меня уже были, – заявил Тарас Цымбалюк.

Главный герой Холостяка 14 также рассказал, как реагирует на попытки познакомиться с ним. Цымбалюк отметил, что на знаки внимания реагирует спокойно, давая понять, что его это не интересует, или вообще не вступает в диалог.

Ранее финалистка проекта Анастасия Половинкина рассказывала, что не общается с Тарасом после завершения реалити. По ее словам, она подписана на актера в Instagram и может лайкнуть его публикации, хотя, кажется, он от нее отписался.

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.