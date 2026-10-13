Певица Ирина Федишин потеряла дочь. Об этом сообщил ее муж Виталий Човнык.

Ирина Федишин потеряла ребенка

Трагическим известием поделился в Instagram муж артистки. Виталий опубликовал черно-белое фото из больницы, под которым сообщил, что они, к сожалению, потеряли их маленькую дочь.

— Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни… Болит ужасно, — написал Човнык.

Также Виталий рассказал, что Ирина переживает тяжелое состояние, ведь сама оказалась на грани жизни и смерти.

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– Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы едва не потеряли и ее… Просим молитв за душу маленького ангела, и за здоровье и восстановление Ирины, – написал муж Федишин.

Стоит отметить, что Ирина Федишин рассекретила пол третьего ребенка в конце сентября. Именно тогда стало известно, что супруги, которые воспитывают двух сыновей, ожидают дочь. О беременности певица объявила в августе.

Подробности трагедии и обстоятельства потери ребенка Виталий пока не сообщил.

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