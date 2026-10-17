Українська співачка Ірина Федишин, яка пережила втрату дитини на 35-му тижні вагітності, опублікувала в Instagram великий допис. Артистка розповіла, що її родина провела в останню путь дівчинку, якій дали ім’я Вероніка.

Ірина Федишин розповіла про втрату доньки Вероніки

– Це моє свідчення. Свідчення мами про любов, про материнство, про віру в Бога і про силу продовжувати жити, навіть із розбитим серцем. Приймаю Божу Волю і йду далі. Господи, нехай буде воля Твоя, а не моя. Мені боляче, мені важко, я цього не розумію, чому так, але я це приймаю. Незважаючи на все, це наша дитина, але вона – дитина Божа. Бог дав її і мав право її забрати, – поділилась вона у дописі.

У дописі Федишин вперше розкрила ім’я доньки – Вероніка. Співачка зізналася, що хоче вірити: їхня маленька дівчинка тепер стане для родини “небесним Ангелом в обіймах Господа”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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– А якщо в нашому житті траплятимуться болісні моменти, вона своєю невидимою хусткою витиратиме наші сльози. Ми з любов’ю та вірою довірили нашу донечку Богу через хрещення з наміром. На жаль, я не змогла притиснути її до своїх грудей і навіть побачити її, бо була під наркозом. Але я бачила її на фото, яке зробив Віталік, – розповіла вона.

Артистка поділилася переживаннями за свого чоловіка Віталія, якому довелося пройти через важкі випробування. За словами співачки, їхня донька була дуже схожа на батька: мала смагляву шкіру, темне волосся, маленький носик і пухкі губи.

– Така красуня, 48 см зросту, вагою 2,6 кг. Мій Віталик, скільки ж болю випало на твоє серце. Усе найстрашніше відбувалося на його очах. Втрата нашої довгоочікуваної донечки, на яку ти так чекав, а потім – ті страшні хвилини, коли моє власне життя опинилося під величезною загрозою, – додала Федишин.

Наприкінці допису співачка висловила вдячність рідним, друзям, священикам і людям, яких вона особисто не знає, але які протягом останніх днів підтримували її родину та молилися за них.

Фото: Ірина Федишин

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