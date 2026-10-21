Принц Гарри публично объявил о своем желании оставить в прошлом давние недоразумения и возобновить теплые отношения с отцом, королем Чарльзом III, и старшим братом, принцем Уильямом.

Принц Гарри хочет примириться с королем Чарльзом и принцем Уильямом

Комментируя сложный период в отношениях с близкими родственниками, принц Гарри подчеркнул, что подобные ситуации близки и знакомы многим обычным семьям, хотя к их истории приковано особое внимание общества.

— Бывают разногласия между братьями и сестрами, случаются разрывы в отношениях между детьми и родителями или одним из родителей. Возможно, именно поэтому к нам приковано такое внимание… Люди смотрят на нас и спрашивают: Как вы планируете это устроить? А потом думают: Может быть, то, как вы решаете свои проблемы, поможет и мне разобраться с собственными. Кое-кто не хочет, чтобы все наладилось. Я хочу. Учитывая все, что происходит в мире, самое важное — примириться. Это главное, — сказал принц Гарри.

По словам принца Гарри, он искренне убежден в возможности “залечить рану”. Однако для этого всем сторонам конфликта придется отпустить прошлые оскорбления, продолжающие деструктивно влиять на настоящее.

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— Но, по-моему, в мире и так хватает драмы — как в глобальном масштабе, так и в жизни отдельных людей, — зачем еще и продолжать конфликты в семье? – сказал Гарри.

В то же время официальный представитель супругов Сассекских впоследствии уточнил, что эти слова не содержали скрытых упреков в адрес принца Уильяма или других членов королевской семьи, а звучали в общем контексте размышлений.

Напомним, что после шести лет проживания в США и отказа от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми — 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет — вернулся в Великобританию.

Конфликт между принцем Гарри и британской королевской семьей — прежде всего его братом принцем Уильямом и отцом королем Чарльзом III — продолжается из-за отказа от исполнения королевских обязанностей в 2020 году, переезда в США и серии публичных обвинений, в частности в автобиографии Запасной.

Источник : The Guardian

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