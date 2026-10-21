Принц Гаррі публічно оголосив про своє бажання залишити у минулому давні непорозуміння та відновити теплі взаємини з батьком, королем Чарльзом III, та старшим братом, принцом Вільямом.

Принц Гаррі хоче примиритися з королем Чарльзом і принцом Вільямом

Коментуючи складний період у стосунках із найближчими родичами, принц Гаррі підкреслив, що подібні ситуації близькі та знайомі багатьом звичайним сім’ям, хоча до їхньої історії прикута особлива увага суспільства.

— Бувають розбіжності між братами та сестрами, трапляються розриви у стосунках між дітьми та батьками — або одним із батьків. Можливо, саме тому до нас прикута така увага… Люди дивляться на нас і запитують: Як ви плануєте це владнати?. А потім думають: Можливо, те, як ви розв’язуєте свої проблеми, допоможе й мені розібратися з власними. Дехто не хоче, щоб усе налагодилося. Я ж хочу. З огляду на все, що відбувається у світі, найважливіше — примиритися. Це головне, — наголосив принц Гаррі.

За словами принца Гаррі, він щиро переконаний у можливості “залікувати цю рану”. Проте для цього усім сторонам конфлікту доведеться відпустити минулі образи, які продовжують деструктивно впливати на сьогодення.

Зараз дивляться

— Але, як на мене, у світі й так вистачає драми — як у глобальному масштабі, так і в житті окремих людей, — тож навіщо ще й продовжувати конфлікти в родині? — зазначив Гаррі.

Водночас офіційний представник подружжя Сассекських згодом уточнив, що ці слова не містили прихованих закидів на адресу принца Вільяма чи інших членів королівської родини, а лунали у загальному контексті розмірковувань.

Нагадаємо, що після шести років проживання у США та відмови від виконання офіційних обов’язків членів королівської родини Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми — 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет — повернувся до Великої Британії.

Конфлікт між принцом Гаррі та британською королівською родиною — передусім його братом принцом Вільямом і батьком королем Чарльзом III — триває через відмову від виконання королівських обов’язків у 2020 році, переїзд до США та серію публічних звинувачень, зокрема в автобіографії Запасний.

Джерело : The Guardian

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