Принц Гарри во время образовательного онлайн-мастеркласса по преодолению горя откровенно поделился подробностями своего психического здоровья.

Об этом пишет BBC.

Принц Гарри рассказал о депрессии после отъезда из Великобритании

Принц Гарри признался, что после выезда из Великобритании в 2019 году столкнулся с депрессивным состоянием, а также годами переживал эмоциональное онемение из-за потери матери, принцессы Дианы.

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Откровенный разговор состоялся с участием нейробиолога и профессора Университета Аризоны Мэри-Френсис О’Коннор на обучающей видеоплатформе MasterClass.

По словам принца Гарри, после переезда из Великобритании в Канаду его организм привык к отсутствию постоянного напряжения, в котором он жил годами.

— Находясь в Канаде как можно дальше от стрессовой среды, где, вероятно, мое тело просто переполнялось адреналином, в течение двух-трех дней я пережил этот адреналиновый всплеск, чего никогда раньше не испытывал. Мне казалось, что мне нужен был стресс, чтобы получить адреналин, который заставит мой мозг работать, потому что я не нужен в доме, — вспомнил герцог Сассекский.

Принц Гарри добавил, что после этого его состояние резко ухудшилось.

— Я фактически впал в депрессию примерно на две недели и чувствовал, что не могу работать без адреналина, — рассказал принц Гарри.

Отдельный блок разговора принц Гарри посвятил детской травме после трагической гибели его матери, принцессы Дианы, когда ему было всего 12 лет.

Он признался, что пытался уйти от боли во время военной службы в Афганистане, куда отправлялся дважды в 20-летнем возрасте.

— В свои 20 лет я дважды ходил на войну, думая, что смогу уйти от своих чувств. Но этого не вышло. Я так долго был эмоционально онемевший, в значительной степени потому, что чувствовал себя неверным и виноватым за возможность быть счастливым и радостным без нее. Я чувствовал, что должен скучать и быть эмоционально оцепенелым, чтобы доказать ей, что скучаю по ней, — поделился принц Гарри.

Принц Гарри признался, что после похорон матери он не плакал почти два десятилетия.

Разблокировать эмоции ему помогла терапия – по совету специалиста он воспользовался духами матери, что помогло ему осознать: она просто хотела, чтобы я был счастлив.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США.

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