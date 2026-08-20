Принц Гаррі та Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії разом із дітьми — 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет, які вже цієї осені підуть до місцевої школи.

Про це ексклюзивно повідомляє People.

Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Великої Британії: що відомо

Герцог і герцогиня Сассекські планують створити приватну, не королівську базу в Британії, зберігши при цьому свій маєток у Монтесіто (Каліфорнія) та заміський будинок у Португалії.

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Новий будинок родини та навчальний заклад, де навчатимуться Арчі та Лілібет, тримаються в суворому секреті заради безпеки.

За даними інсайдерів, монарха повідомили про плани подружжя заздалегідь. Король Чарльз III позитивно сприйняв цю новину, адже тепер матиме змогу бачитися з онуками значно частіше.

Однак офіційний статус подружжя не зміниться. Гаррі та Меган залишаться приватними особами та не повертатимуться до виконання офіційних обов’язків від імені корони.

До речі, цьому рішенню передував успішний літній візит родини до Великої Британії.

Під час таємної зустрічі в Хайгроув-Хаус діти вперше за чотири роки побачилися зі своїм дідусем — королем Чарльзом.

Також принц Гаррі разом з Меган Маркл і дітьми відвідали родинний маєток принцеси Діани Алторп, де вшанували її пам’ять.

Втім, якщо стосунки з батьком у Гаррі поступово налагоджуються, зв’язок зі старшим братом, принцом Вільямом, досі залишається холодним — за даними джерел, брати й надалі утримуються від будь-яких контактів.

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