В столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане прошел финал 75 международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2026.

Главную корону получила 27-летняя представительница страны-хозяйки Дженнифер Баррето.

Она стала первой замужней женщиной и матерью в истории конкурса, которой удалось завоевать этот титул.

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Дженнифер Баррето обошла 115 конкуренток со всего мира. Победную корону Сияние вечного наследия, украшенное 3150 бриллиантами, ей передала прошлогодняя обладательница титула, мексиканка Фатима Бош.

Для Пуэрто-Рико эта победа стала уже шестой за всю историю существования конкурса (предыдущие короны остров одерживал в 1970, 1985, 1993, 2001 и 2006 годах).

За победу Баррето получит около $250 тыс., контракт с организацией и годовой тур по миру.

Пятерка финалисток Мисс Вселенная 2026:

Победительница: Дженнифер Баррето (Пуэрто-Рико);

Первая вице-мисс: Мелисса Нуньес (Доминиканская Республика);

Вторая вице-мисс: Клара Вегас (Венесуэла);

Третья вице-мисс: Беа Миллан-Виндорски (Филиппины);

Четвертая вице-мисс: Джорджия Ваддингтон (Новая Зеландия).

Дженнифер Баррето: что известно о победительнице Мисс Вселенная 2026

Дженнифер Баррето родом из пуэрто-риканского города Сан-Себастьян. Она замужем и воспитывает 7-летнюю дочь.

Историческая победа стала возможной благодаря изменению правил конкурса в 2022 году, когда организаторы отменили многолетний запрет на участие замужних женщин и матерей.

До 2026 года Дженнифер никогда не участвовала в конкурсах красоты. Ее дебют состоялся лишь в июне, когда она выиграла национальный отбор Мисс Вселенная Пуэрто-Рико, получив также спецнаграды за лучшее дефиле и улыбку.

По образованию новая королева красоты — психолог и социальная работница (имеет степень бакалавра психологии и магистра психологии и социальной работы).

С 2021 года она работала на военной базе армии США Форт-Кавасос в штате Техас — сначала кризисной спасательницей в рамках программы защиты семей военных, а затем специалистом по профилактике рискованного поведения и предотвращению самоубийств. Кроме того, Баррето активно волонтерит в пуэрто-риканской ассоциации поддержки детей с диабетом.

Во время интеллектуальных раундов финала Мисс Вселенная Баррето покорила жюри ответами о лидерстве и этике технологий: она подчеркнула, что современные лидеры должны прислушиваться к своим общинам и показывать собственный пример, а в эпоху развития искусственного интеллекта главной человеческой ценностью остается честность и соответствие между словами и поступками.

Как выступила Украина на Мисс Вселенная 2026: что известно об Анне Никоновой

Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2026 года представляла 23-летняя киевлянка Анна Никонова. По итогам финала украинка вошла в 30 самых красивых участниц мира.

Анна получила степень бакалавра по психологии и образованию в Университетском колледже Лондона (UCL), а в 2026 году окончила магистратуру в Кембриджском университете.

Девушка свободно владеет английским, с детства занималась вокалом, участвовала в телевизионных программах, становилась победительницей и лауреаткой украинских и международных детских фестивалей и конкурсов.

Кстати, организаторы Мисс Вселенная уже определились со следующей страной-хозяйкой: 76-й конкурс планируют провести в Коста-Рике, поэтому шоу и дальше будет оставаться в Латинской Америке.

Источник: Nacionale

Источник : BBC

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