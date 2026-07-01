Переможницею конкурсу Міс Всесвіт Україна 2026 стала киянка Анна Ніконова. Саме вона представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2026, який відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико (США).

Журі одностайно обрало Анну Ніконову переможницею національного відбору.

Хто така Анна Ніконова

22-річна Анна Ніконова — освітня психологиня та випускниця магістратури Кембриджського університету.

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Нині вона працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу, де планує впроваджувати сучасні академічні підходи й методики в українську освіту.

Зараз Анна захищає дисертацію, у якій на прикладі боротьби українок за право голосу досліджує, як критична педагогіка та сучасні методи викладання формують у дітей свідоміше ставлення до ролі жінки в політиці. Серед її наукових інтересів — психологічно здорове освітнє середовище, сучасні методи навчання та емоційний інтелект.

Анна народилася у Києві у великій родині, має сестру-близнючку та ще вісьмох братів і сестер. Вільно володіє англійською мовою, з дитинства займалася вокалом, брала участь у телевізійних програмах, ставала переможницею та лауреаткою українських і міжнародних дитячих фестивалів і конкурсів.

— Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь силу — розумну, освічену, сучасну, незламну. Країну, яка в найтяжчі часи не просто вистояла, а й не перестала вчитися, працювати та любити. І якщо мій голос донесе бодай частину цієї правди — значить, я вийшла на цю сцену не дарма, — сказала переможниця конкурсу Міс Всесвіт Україна 2026.

Як проходив конкурс

Після кількох місяців кастингів до фіналу національного відбору пройшли п’ять учасниць.

У форматі реаліті-шоу журі оцінювало навички самопрезентації, дефіле, рівень володіння англійською мовою та ескізи національного костюма України для міжнародного конкурсу.

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