Хто представить Україну на Міс Всесвіт 2026: оголошено імʼя переможниці Нацвідбору
- Переможницею Міс Всесвіт Україна 2026 стала киянка Анна Ніконова.
- Вона представить Україну на міжнародному конкурсі в Пуерто-Рико.
- Анна Ніконова — освітня психологиня та випускниця магістратури Кембриджського університету.
Переможницею конкурсу Міс Всесвіт Україна 2026 стала киянка Анна Ніконова. Саме вона представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2026, який відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико (США).
Журі одностайно обрало Анну Ніконову переможницею національного відбору.
Хто така Анна Ніконова
22-річна Анна Ніконова — освітня психологиня та випускниця магістратури Кембриджського університету.
Нині вона працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу, де планує впроваджувати сучасні академічні підходи й методики в українську освіту.
Зараз Анна захищає дисертацію, у якій на прикладі боротьби українок за право голосу досліджує, як критична педагогіка та сучасні методи викладання формують у дітей свідоміше ставлення до ролі жінки в політиці. Серед її наукових інтересів — психологічно здорове освітнє середовище, сучасні методи навчання та емоційний інтелект.
Анна народилася у Києві у великій родині, має сестру-близнючку та ще вісьмох братів і сестер. Вільно володіє англійською мовою, з дитинства займалася вокалом, брала участь у телевізійних програмах, ставала переможницею та лауреаткою українських і міжнародних дитячих фестивалів і конкурсів.
— Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь силу — розумну, освічену, сучасну, незламну. Країну, яка в найтяжчі часи не просто вистояла, а й не перестала вчитися, працювати та любити. І якщо мій голос донесе бодай частину цієї правди — значить, я вийшла на цю сцену не дарма, — сказала переможниця конкурсу Міс Всесвіт Україна 2026.
Як проходив конкурс
Після кількох місяців кастингів до фіналу національного відбору пройшли п’ять учасниць.
У форматі реаліті-шоу журі оцінювало навички самопрезентації, дефіле, рівень володіння англійською мовою та ескізи національного костюма України для міжнародного конкурсу.