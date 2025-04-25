Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на май 2025: какие даты стоит запомнить
Май традиционно порадует украинцев не только теплом и буйством природы, но и рядом международных и государственных праздников.
Так, на последний месяц весны приходится Международный день труда, День матери, День вышиванки, а также День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
И хотя из-за военного положения у украинцев не будет дополнительных выходных, не стоит забывать о важных праздничных датах. Для вашего удобства Факты ICTV подготовили календарь праздников на май 2025 года.
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Календарь праздников на май 2025 года
- 1 мая — Международный день труда
- 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера, День города Львов
- 4 мая — Международный день пожарных
- 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью
- 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста
- 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 9 мая — День Европы
- 11 мая — День матери
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая — День вышиванки, Международный день семей, Международный день семей
- 17 мая — День науки, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества
- 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Международный день музеев
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия
- 23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев
- 24 мая — День славянской письменности и культуры
- 25 мая — Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика, День города Киев
- 25 — 31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
- 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
- 31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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