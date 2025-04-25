Календарь праздников на май 2025: какие даты стоит запомнить

Май традиционно порадует украинцев не только теплом и буйством природы, но и рядом международных и государственных праздников.

Так, на последний месяц весны приходится Международный день труда, День матери, День вышиванки, а также День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

И хотя из-за военного положения у украинцев не будет дополнительных выходных, не стоит забывать о важных праздничных датах. Для вашего удобства Факты ICTV подготовили календарь праздников на май 2025 года.

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Календарь праздников на май 2025 года

1 мая — Международный день труда

3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера, День города Львов

4 мая — Международный день пожарных

5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью

7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста

8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

9 мая — День Европы

11 мая — День матери

12 мая — Всемирный день медицинских сестер

15 мая — День вышиванки, Международный день семей, Международный день семей

17 мая — День науки, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества

18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Международный день музеев

20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая — Международный день биологического разнообразия

23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев

24 мая — День славянской письменности и культуры

25 мая — Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика, День города Киев

25 — 31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

29 мая — Международный день миротворцев ООН

30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

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