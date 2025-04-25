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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Календарь праздников на май 2025: какие даты стоит запомнить

календар свят на травень 2025
Фото: Unsplash

Май традиционно порадует украинцев не только теплом и буйством природы, но и рядом международных и государственных праздников.

Так, на последний месяц весны приходится Международный день труда, День матери, День вышиванки, а также День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

И хотя из-за военного положения у украинцев не будет дополнительных выходных, не стоит забывать о важных праздничных датах. Для вашего удобства Факты ICTV подготовили календарь праздников на май 2025 года.

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Календарь праздников на май 2025 года

  • 1 мая — Международный день труда
  • 3 мая — Всемирный день свободы прессы, День кондитера, День города Львов
  • 4 мая — Международный день пожарных
  • 5 мая — Международный день акушерки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью
  • 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Международный день Красного Креста
  • 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
  • 9 мая — День Европы
  • 11 мая — День матери
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая — День вышиванки, Международный день семей, Международный день семей
  • 17 мая — День науки, День пульмонолога, Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества
  • 18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв политических репрессий, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Международный день музеев
  • 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога
  • 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия
  • 23 мая — День морской пехоты Украины, День Героев
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры
  • 25 мая — Международный день пропавших без вести детей, День филолога, День химика, День города Киев
  • 25 — 31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН
  • 30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
  • 31 мая — Всемирный день без табака, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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