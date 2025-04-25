Травень традиційно потішить українців не лише теплом і буянням природи, а й низкою міжнародних і державних свят.

Так, на останній місяць весни припадає Міжнародний день праці, День матері, День вишиванки, а також День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

І хоч через воєнний стан в українців не буде додаткових вихідних, варто не забувати про важливі святкові дати. Для вашої зручності Факти ICTV підготували календар свят на травень 2025 року.

Зараз дивляться

Календар свят на травень 2025 року

1 травня – Міжнародний день праці

3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера, День міста Львів

4 травня – Міжнародний день пожежників

5 травня – Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю

7 травня – День радіо, День міста Івано-Франківськ

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста

8-9 травня – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

9 травня – День Європи

11 травня – День матері

12 травня – Всесвітній день медичних сестер

15 травня – День вишиванки, Міжнародний день сімей

17 травня – День науки, День пульмонолога, Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства

18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв

20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога

21 травня – Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня – День морської піхоти України, День Героїв

24 травня – День слов’янської писемності і культури

25 травня – Міжнародний день зниклих безвісти дітей, День філолога, День хіміка, День міста Київ

25 – 31 травня – Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

31 травня – Всесвітній день без тютюну, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

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