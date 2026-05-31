Троица, или Пятидесятница, занимает особое место среди христианских праздников, знаменуя собой одно из ключевых событий Священного Писания — ниспослание Святого Духа на апостолов.

Этот праздник раскрывает таинство Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа — и символизирует рождение христианской церкви.

Когда будет Троица в 2026 году

Определить дату Троицы довольно просто: нужно прибавить 50 дней к дате Пасхи. В 2026 году православные украинцы отмечали Пасху 12 апреля, соответственно Троица придется на 31 мая.

У католиков Пасху отмечали раньше — 5 апреля, поэтому их праздник Троицы состоялся 24 мая. В этом году православная Троица приходится на довольно ранний период, фактически на завершение весны, а не на начало лета, как это бывает чаще.

В Украине Троица относится к государственным праздникам, поэтому понедельник после нее, 1 июня 2026 года, должен быть выходным днем. В то же время в период действия военного положения эта норма временно не применяется.

Что за праздник Троица и что означает

Как отмечают в ПЦУ, христианская Пятидесятница, или День Святой Троицы, имеет прообраз в Ветхом Завете — иудейский праздник с тем же названием, Πεντηκοστή. В то же время в канонических книгах Ветхого Завета и в традиционном иудаизме он известен под названием праздник Седмиц, ведь отмечался через семь недель после Пасхи.

Поэтому Пятидесятница — это следующий день после завершения семи седмиц, то есть пятидесятый день.

На пятидесятый день после еврейской Пасхи, символизирующей освобождение израильтян из рабства в Египте, Бог передал Моисею закон на горе Синай. В то же время на пятидесятый день после своего воскресения Иисус Христос, уже вознесенный на небо, исполнил обетование и послал Святого Духа своим ученикам.

Почему эти события произошли именно на 50-й день — доподлинно неизвестно. Впрочем, богословы объясняют это так: разделение времени на недели происходит из Ветхого Завета и связано с шестью днями сотворения мира и седьмым днем отдыха.

В день Пятидесятницы человечеству открылась полнота Божьего откровения — Бог явил себя как Святая Троица, Святой Дух, третье лицо Троицы, сошел на апостолов в виде огненных языков, став видимым и осязаемым, даруя благодать.

Именно в этот день начала существование новозаветная церковь — тело Христово, в котором Христос является главой, а верующие — членами, соединенными Духом Святым. Поэтому Пятидесятница считается днем рождения церкви.

Троица: традиции

Украинские традиции празднования Троицы богаты и колоритны, сочетают церковные обряды с народными обычаями:

Накануне Троицы дома, храмы и дворы украшают зелеными ветвями деревьев (особенно клена, липы, березы), травами и цветами. Зелень символизирует животворную силу Святого Духа и расцвет жизни.

В храмах во время праздничного богослужения освящают принесенную зелень, которая хранится в течение года как оберег.

В народе Троицу часто называют Зелеными праздниками. В этот период устраивали гуляния, ярмарки, народные игры и забавы на природе.

Накануне Троицы, в Троицкую родительскую субботу, вспоминают умерших родственников, посещают кладбища и заказывают поминальные службы.

В некоторых регионах Украины существовал старинный обряд, когда молодую девушку наряжали в зелень и водили по селу, распевая обрядовые песни.

Троица: что нельзя делать

Как и в другие большие церковные праздники, на Троицу существуют определенные запреты, которых верующие стараются придерживаться:

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, работать на земле (копать, сажать), шить, вязать, стирать.

Стараются избегать уборки, мытья посуды и других домашних дел.

Рекомендуется провести этот день в мире и согласии, избегая ссор, обид и негативных эмоций.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

