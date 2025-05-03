Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Церковный календарь на июнь 2024: когда Троица и Петра и Павла
Июнь 2025 года будет насыщенным на важные религиозные даты. Так, в первый месяц лета христиане будут чтить память ряда святых, а также отмечать День Святой Троицы (Пятидесятница).
Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому старые даты праздников уже отошли в прошлое, а верующие ориентируются на новый стиль.
Факты ICTV подготовили церковный календарь на июнь 2025, чтобы вы не пропустили важные религиозные события.
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Церковные праздники в июне 2025 года
- 1 июня — святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним;
- 2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
- 4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;
- 5 июня — священномученика Доротея, епископа Тирского;
- 6 июня — преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца;
- 7 июня — святого священномученика Феодота, епископа Антирского;
- 8 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница), перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;
- 9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
- 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
- 12 июня — преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского;
- 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
- 14 июня — святого пророка Елисея;
- 15 июня — святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;
- 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского;
- 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия;
- 18 июня — святого мученика Леонтия;
- 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
- 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня — святой мученицы Агриппины;
- 24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;
- 25 июня — святой преподобномученицы Февронии;
- 26 июня — преподобного Давида Солунского;
- 27 июня — блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других, блаженного священномученика Емельяна Ковча;
- 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
- 29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня — Собор двенадцати апостолов.
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