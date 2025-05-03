Церковный календарь на июнь 2024: когда Троица и Петра и Павла

Июнь 2025 года будет насыщенным на важные религиозные даты. Так, в первый месяц лета христиане будут чтить память ряда святых, а также отмечать День Святой Троицы (Пятидесятница).

Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому старые даты праздников уже отошли в прошлое, а верующие ориентируются на новый стиль.

Факты ICTV подготовили церковный календарь на июнь 2025, чтобы вы не пропустили важные религиозные события.

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Церковные праздники в июне 2025 года

1 июня — святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним;

2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;

3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;

4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;

5 июня — священномученика Доротея, епископа Тирского;

6 июня — преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца;

7 июня — святого священномученика Феодота, епископа Антирского;

8 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница) , перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;

, перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата; 9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;

11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

12 июня — преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского;

13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;

14 июня — святого пророка Елисея;

15 июня — святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;

16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского;

Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского; 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия;

18 июня — святого мученика Леонтия;

19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;

20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;

21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня — святой мученицы Агриппины;

24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;

25 июня — святой преподобномученицы Февронии;

26 июня — преподобного Давида Солунского;

27 июня — блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других, блаженного священномученика Емельяна Ковча;

28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла ;

; 30 июня — Собор двенадцати апостолов.

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