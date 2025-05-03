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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Церковный календарь на июнь 2024: когда Троица и Петра и Павла

церковний календар свят на червень 2025
Фото: Unsplash

Июнь 2025 года будет насыщенным на важные религиозные даты. Так, в первый месяц лета христиане будут чтить память ряда святых, а также отмечать День Святой Троицы (Пятидесятница).

Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому старые даты праздников уже отошли в прошлое, а верующие ориентируются на новый стиль.

Факты ICTV подготовили церковный календарь на июнь 2025, чтобы вы не пропустили важные религиозные события.

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Церковные праздники в июне 2025 года

  • 1 июня — святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним;
  • 2 июня — святого Никифора, патриарха Царьградского;
  • 3 июня — святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
  • 4 июня — святого Митрофана, патриарха Царьградского;
  • 5 июня — священномученика Доротея, епископа Тирского;
  • 6 июня — преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца;
  • 7 июня — святого священномученика Феодота, епископа Антирского;
  • 8 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница), перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;
  • 9 июня — святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
  • 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского;
  • 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
  • 12 июня — преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского;
  • 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия;
  • 14 июня — святого пророка Елисея;
  • 15 июня — святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;
  • 16 июня — святых Отцов I-го Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского;
  • 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия;
  • 18 июня — святого мученика Леонтия;
  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня;
  • 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского;
  • 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
  • 23 июня — святой мученицы Агриппины;
  • 24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 25 июня — святой преподобномученицы Февронии;
  • 26 июня — преподобного Давида Солунского;
  • 27 июня — блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других, блаженного священномученика Емельяна Ковча;
  • 28 июня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
  • 29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла;
  • 30 июня — Собор двенадцати апостолов.
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