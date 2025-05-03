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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Церковний календар на червень 2024: коли Трійця та Петра і Павла

церковний календар свят на червень 2025
Фото: Unsplash

Червень 2025 року буде насиченим на важливі релігійні дати. Так, у перший місяць літа християни вшановуватимуть пам’ять низки святих, а також відзначатимуть День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Варто зазначити, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тож старі дати свят вже відійшли в минуле, а віряни орієнтуються на новий стиль.

Факти ICTV підготували церковний календар на червень 2025, щоб ви не пропустили важливі релігійні події.

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Церковні свята у червні 2025 року

  • 1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним;
  • 2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;
  • 3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
  • 4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
  • 5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського;
  • 6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця;
  • 7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського;
  • 8 червня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця), перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
  • 9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського;
  • 10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського;
  • 11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави;
  • 12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського;
  • 13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія;
  • 14 червня – святого пророка Єлисея;
  • 15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;
  • 16 червня – святих Отців I-го Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;
  • 17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія;
  • 18 червня – святого мученика Леонтія;
  • 19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього;
  • 20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського;
  • 21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського;
  • 22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
  • 23 червня – святої мучениці Агрипини;
  • 24 червня – Різдво Івана Предтечі;
  • 25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
  • 26 червня – преподобного Давида Солунського;
  • 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших, блаженного священномученика Омеляна Ковча;
  • 28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;
  • 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня – Собор дванадцяти апостолів.
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