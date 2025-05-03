Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на червень 2024: коли Трійця та Петра і Павла
Червень 2025 року буде насиченим на важливі релігійні дати. Так, у перший місяць літа християни вшановуватимуть пам’ять низки святих, а також відзначатимуть День Святої Трійці (П’ятидесятниця).
Варто зазначити, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тож старі дати свят вже відійшли в минуле, а віряни орієнтуються на новий стиль.
Факти ICTV підготували церковний календар на червень 2025, щоб ви не пропустили важливі релігійні події.
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Церковні свята у червні 2025 року
- 1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним;
- 2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;
- 3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
- 4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
- 5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського;
- 6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця;
- 7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського;
- 8 червня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця), перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
- 9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського;
- 10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського;
- 11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави;
- 12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського;
- 13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія;
- 14 червня – святого пророка Єлисея;
- 15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;
- 16 червня – святих Отців I-го Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;
- 17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія;
- 18 червня – святого мученика Леонтія;
- 19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього;
- 20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського;
- 21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського;
- 22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
- 23 червня – святої мучениці Агрипини;
- 24 червня – Різдво Івана Предтечі;
- 25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
- 26 червня – преподобного Давида Солунського;
- 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших, блаженного священномученика Омеляна Ковча;
- 28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;
- 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – Собор дванадцяти апостолів.
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