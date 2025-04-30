Церковный календарь на май 2025: когда Вознесение Господне и другие важные даты

В церковном календаре на май 2025 года есть немало важных для христиан дат. Именно в этом месяце будут отмечать Светлую неделю, Вознесение Господне и Третье обретение главы Иоанна Крестителя.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом празднование большинства событий сместилось на 13 дней раньше, чем по старому стилю.

Факты ICTV подготовили церковный календарь праздников на май 2025 года, чтобы вы не пропустили важнейшие дни.

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Церковные праздники в мае 2025 года

1 мая — святого пророка Иеремии;

2 мая — святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;

3 мая — преподобного Феодосия Печерского;

4 мая — мученицы Пелагии, святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других;

5 мая — мученицы Ирины;

6 мая — преподобного Иова;

7 мая — мученика Акакия;

8 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого;

9 мая — перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, чествование пророка Исаии, мученика Христофора;

10 мая — апостола Симона Зилота;

11 мая — равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;

12 мая — святителей Епифания и Германа;

13 мая — мученицы Гликерии;

14 мая — мученика Исидора;

15 мая — преподобного Пахомия Великого;

16 мая — преподобного Феодора Освященного;

17 мая — апостола Андроника и мучеников с ним;

18 мая — мучеников Феодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;

19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;

20 мая — мученика Талалея;

21 мая — равноапостольных Константина и Елены;

22 мая — мученика Василиска;

23 мая — преподобного исповедника Михаила, епископа, преподобной Евфросинии;

24 мая — преподобного Симеона Дивногорца, преподобного Никиты Переяславского;

25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

26 мая — апостола Карпа;

27 мая — священномученика Ферапонта, епископа;

28 мая — преподобного Никиты, епископа Халкедонского;

29 мая — Вознесение Господне, преподобномученицы Феодосии, девы;

30 мая — преподобного Исаакия Далматского;

31 мая — апостола Ермия, мученика Ермея.

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