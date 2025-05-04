Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Календар свят на червень 2025: коли День журналіста, День Конституції та інші дати
Червень – початок літа, сезон відпусток і сонця, та водночас це період, насичений важливими подіями. У перший місяць літа в Україні відзначають професійні, державні, церковні та міжнародні свята – від Дня захисту дітей до Дня Конституції.
Факти ICTV підготували повний перелік святкових дат червня 2025 року, щоби ви не пропустили жодної знакової події та змогли спланувати місяць заздалегідь.
Календар свят на червень 2025 року
- 1 червня – День захисту дітей, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості
- 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, День господарських судів
- 5 червня – Всесвітній день охорони довкілля
- 6 червня – День журналіста
- 8 червня – День працівників легкої промисловості, Трійця, Всесвітній день океанів
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 12 червня – День працівників фондового ринку
- 14 червня – Всесвітній день донора крові
- 17 червня – Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухою
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції
- 19 червня – День фермера
- 20 червня – Всесвітній день біженців
- 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
- 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України
- 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України
- 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 28 червня – День Конституції України
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