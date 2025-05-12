С благодарностью в сердце: открытки и пожелания на День медсестры 2025
12 мая Украина вместе со всем миром отмечает Международный день медицинской сестры — профессиональный праздник тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья, дарит заботу и поддержку миллионам людей. В 2025 году этот праздник приходится на воскресенье.
День медицинской сестры был основан в честь дня рождения Флоренс Найтингейл — британской медсестры, которая считается основательницей современной системы сестринского ухода. Впервые Международный день медсестры отметили в 1965 году, а с 1974-го дата стала официальной.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Международным днем медсестры, чтобы вы могли поблагодарить всех знакомых медработников за их труд.
Международный день медсестры 2025 — поздравления в картинках
Здесь вы найдете вдохновляющие слова благодарности для всех, кто выбрал эту важную профессию.
Международный день медсестры 2025 — поздравления в стихах
Есть профессия такая —
Медицинская сестра.
Вас сегодня поздравляем
И желаем вам добра!
Сил, здоровья и терпенья
На нелегком вам посту.
Ценим вас и уважаем,
Верьте в счастье и мечту!
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Белые халаты, светлые сердца.
В деле медицинском нет важней спеца:
И больным нужны вы, и важны врачам!
С праздником, медсестры! Счастья в жизни вам!
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Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
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С Днем медсестер! Удачи, счастья!
Пусть в каждом деле повезет,
Прогонит радость все напасти,
И свет в душе всегда живет!
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В День медсестры есть снова повод
Спасибо искренне сказать!
Добро в душе – вот главный довод,
Чтобы лечить и помогать.
Ваш труд бесценный, благородный!
Спасибо скажем за него.
И в праздник ваш международный
Желаем лучшего всего!
Международный день медсестры 2025 — поздравления в прозе
С Международным днем медицинской сестры! Вы — те, кто первыми приходит на помощь и до последнего остаются возле больного. Ваши терпение, чуткость и выдержка — бесценны. Пусть добро, которое вы дарите ежедневно, сторицей возвращается в вашу жизнь!
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Дорогие медсестры! Вы — сердце медицины. Благодаря вашей заботе, ласковым словам и уверенным рукам люди быстрее выздоравливают. Желаем здоровья, благодарных пациентов, уважения коллег и уюта в душе. Вы делаете мир теплее!
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Уважаемые медсестры, спасибо за ваш ежедневный труд! Вы не только делаете уколы или меряете давление, а возвращаете надежду! Пусть в вашей жизни будет больше улыбок, радости, тепла и искренних слов благодарности!
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С праздником вас, медицинские сестры! Вы — настоящие герои в белых халатах. Ваша доброта, выдержка и искреннее желание помогать — невероятные! Пусть каждый ваш день будет наполнен светом, спокойствием и уверенностью в своей миссии!
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Медсестры, вы — ангелы-хранители, которые спасают и поддерживают. Желаем вам внутренней силы, неугасаемого вдохновения и любви в ответ на вашу ежедневную заботу. Пусть рядом всегда будут уважение и тепло!
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Дорогие медсестры, в вашей профессии нет случайных людей! Вы выбрали путь служения, милосердия и постоянной заботы. Пусть за вашу преданность судьба дарит только самое лучшее — крепкое здоровье, стабильность и счастье!
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Поздравляем с профессиональным праздником! Вы — опора для пациентов и неотъемлемая часть медицинской команды. Желаем вам легких перемен, благодарных взглядов и приятных моментов в жизни. Пусть труд приносит гордость и удовольствие!