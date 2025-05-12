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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Із вдячністю в серці: листівки та побажання на День медсестри 2025

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025
Фото: Pexels

12 травня Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день медичної сестри – професійне свято тих, хто щодня стоїть на варті здоров’я, дарує турботу та підтримку мільйонам людей. У 2025 році це свято припадає на неділю.

День медичної сестри було започатковано на честь дня народження Флоренс Найтінгейл – британської медсестри, яка вважається засновницею сучасної системи сестринського догляду. Уперше Міжнародний день медсестри відзначили у 1965 році, а з 1974-го дата стала офіційною.

Факти ICTV підготували добірку привітань із Міжнародним днем медсестри, щоби ви могли подякувати усім знайомим медпрацівникам за їхню працю.

Зараз дивляться

Міжнародний день медсестри 2025 – привітання в картинках

Тут ви знайдете натхненні слова вдячності для всіх, хто обрав цю важливу професію.

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025

Листівки у Міжнародний день медсестри

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025 – листівки

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025

Найкращі картинки до Міжнародного дня медсестри

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2025

Листівки з Міжнародним днем медсестри

Міжнародний день медсестри 2025 – привітання у віршах

З днем медсестри вітати поспішаєм,
Великих успіхів в роботі вам бажаєм,
Нехай душа співає і радіє,
І щоб завжди збувалися всі мрії!

***

Ви в білих ви халатах, як янголи крилаті,
Покликанням здоров’я пацієнтів зберігати.
Несете людям допомогу у найважчий час.
Нехай хранить Господь, медсестри, вас!

***

Медсестра – це не просто робота,
Це постійна опіка й турбота,
Від нас щиру подяку прийміть
Хай вас доля з любов’ю хранить!

***

Медсестра, як світло у віконці,
Не обійтись без неї нам ніколи!
Ласкаво поглядом зігріє, наче сонце,
Лікує добрим словом без уколів!

***

Турботлива, як рідна мати,
Завжди на усмішку багата,
Медсестри допоможуть вмить,
І вже нічого не болить!

Міжнародний день медсестри 2025 – привітання у прозі

З Міжнародним днем медичної сестри! Ви – ті, хто першими приходить на допомогу й до останнього залишаються біля хворого. Ваші терпіння, чуйність і витримка – безцінні. Хай добро, яке ви даруєте щодня, сторицею повертається у ваше життя!

***

Дорогі медсестри! Ви – серце медицини. Завдяки вашій турботі, лагідним словам і впевненим рукам люди швидше одужують. Бажаємо здоров’я, вдячних пацієнтів, поваги колег і затишку в душі. Ви робите світ теплішим!

***

Шановні медсестри, дякуємо за вашу щоденну працю! Ви не лише робите уколи чи міряєте тиск, а повертаєте надію! Нехай у вашому житті буде більше усмішок, радості, тепла й щирих слів подяки!

***

Зі святом вас, медичні сестри! Ви – справжні герої у білих халатах. Ваша доброта, витримка і щире бажання допомагати – неймовірні! Хай кожен ваш день буде наповнений світлом, спокоєм і впевненістю у своїй місії!

***

Медсестри, ви – янголи-охоронці, які рятують і підтримують. Бажаємо вам внутрішньої сили, незгасного натхнення і любові у відповідь на вашу щоденну турботу. Нехай поруч завжди будуть повага й тепло!

***

Дорогі медсестри, у вашій професії немає випадкових людей! Ви обрали шлях служіння, милосердя і постійного піклування. Хай за вашу відданість доля дарує лише найкраще – міцне здоров’я, стабільність і щастя!

***

Вітаємо з професійним святом! Ви — опора для пацієнтів і невіддільна частина медичної команди. Бажаємо вам легких змін, вдячних поглядів і приємних моментів у житті. Нехай праця приносить гордість і задоволення!

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